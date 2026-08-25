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Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró este martes, que la Constitución sí le permite ser presidente de México.
A través de un video de 4 minutos y 23 segundos difundido en sus redes sociales, el exmandatario tamaulipeco abordó diferentes temas.
En el clip, el panista afirmó que él y su familia sufren de persecución política, que le fueron fabricados delitos, “la venta de un departamento y de un cajón de estacionamiento; que no tiene nada que ver con mis encargos y que ya se aclaró y se demostró ante las autoridades”, señaló.
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Destacó también los señalamientos de Estados Unidos hacia el gobierno de México, así como del tema de las visas que les han quitado a quienes presuntamente apoyan a grupos criminales y de la justicia que, aseguró, se les ha negado a algunos políticos, a periodistas y a empresarios, quienes según sus declaraciones viven en una censura permanente.
“La justicia en México, a nivel mundial, hoy está calificada como una de las peores en el planeta. Pero la buena noticia es que México tiene esperanza, esperanza de qué pronto lograremos mandar a todos, es un narco político, a rendir cuentas donde si hay verdadera justicia”, expresó Francisco García Cabeza de Vaca.
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Y al final del video, retomó el tema que abordó por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se refirió al exgobernador de Tamaulipas como “prófugo de la justicia” y destaco su doble nacionalidad.
“El otro día preguntaba a Luisa María Alcalde, (consejera jurídica de Presidencia) si en la Constitución está prohibido que un presidente tenga doble nacionalidad y creo que no, deberíamos prohibirle”, dijo la presidenta.
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La respuesta directa de García Cabeza de Vaca fue la siguiente:
“Y sí presidenta, ya lo había pensado, la Constitución sí me permite ser presidente de mi país y ahora con más ganas, con tal de sacarlos a ustedes de una vez por todas… Y sí tenemos esperanza, somos muchos, pero muchos más la gente buena, la gente bien nacida que aspira heredar un mejor futuro a nuestros hijos y a las futuras generaciones y con esos muchos, vamos a sacar adelante a nuestro país. Soy Francisco García Cabeza de Vaca, y aquí estoy”, finaliza la grabación.
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dmrr/cr
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