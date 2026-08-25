La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) expresó su preocupación por la desaparición del locutor comunitario Iván Michel Atilano quien no es localizado desde el pasado 18 de agosto, cuando fue visto por última vez en el centro de Huautla de Jiménez, Oaxaca.

Atilano trabaja como locutor de Radio Evolución 98.5 FM y de acuerdo con la información difundida, desapareció después de concluir sus actividades en la estación radiofónica.

Ante estos hechos, la CIDHPDA calificó su desaparición como un hecho de máxima gravedad en materia de derechos humanos debido a que se dedica a la comunicación comunitaria y al ejercicio de la libertad de expresión.

Denuncian desaparición del locutor comunitario Iván Michel Atilano (25/08/2026). Foto: Especial

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La organización pidió a las autoridades de Oaxaca intensificar las labores de búsqueda y realizar todas las acciones necesarias para garantizar su integridad.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que lleve a cabo una investigación exhaustiva, diligente, con perspectiva de derechos humanos y sin demora, además de agotar todas las líneas de investigación posibles.

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La CIDHPDA consideró indispensable que no se descarte el trabajo de Atilano como una posible causa relacionada con su desaparición. Recordó que Artículo 19 ha solicitado que el caso sea investigado bajo el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

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La organización también pidió garantizar la participación y atención integral de los familiares del comunicador, así como mantenerlos informados sobre las acciones de búsqueda e investigación y proporcionarles las medidas de protección que sean necesarias.

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Además, llamó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a adoptar medidas para proteger a la familia de Atilano, sus compañeros y a quienes participen en las labores de búsqueda y documentación del caso.

Entre las acciones solicitadas, la CIDHPDA pidió preservar y analizar de inmediato cámaras de videovigilancia, comunicaciones, registros telefónicos, recorridos, testimonios e información de la estación radiofónica, así como cualquier otro elemento que pueda ayudar a establecer el último paradero del locutor.

Denuncian desaparición del locutor comunitario Iván Michel Atilano (25/08/2026). Foto: Especial

La comisión sostuvo que la libertad de expresión y el derecho a informar no pueden ejercerse bajo amenazas, miedo o riesgo de desaparición, y destacó la importancia de la comunicación comunitaria para las comunidades y el ejercicio democrático.

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Finalmente, hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para coordinar sus capacidades y mantener una búsqueda efectiva hasta conocer el paradero del comunicador, además de solicitar a la sociedad oaxaqueña y, particularmente, a la comunidad de la Sierra Mazateca, aportar cualquier información que pueda contribuir a su localización.

“Nuestra exigencia es clara: ¡que Iván Michel Atilano sea localizado con vida!”, señaló la CIDHPDA.

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aov/bmc