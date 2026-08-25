Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC), implementaron un dispositivo de recuperación y ordenamiento de la vía pública, en la ciclovía en la calzada de Tlalpan.

La SSC comunicó que, como resultado de esta acción, se tomaron 13 placas como garantías de pago y se llevaron 14 motocicletas y un vehículo a un depósito vehicular.

La SSC comunicó que, como resultado de esta acción, se tomaron 13 placas como garantías de pago y se llevaron 14 motocicletas y un vehículo a un depósito vehicular. | Foto: Especial.

El objetivo de dicho despliegue en la ciclovía La Gran Tenochtitlán, señaló la SSC, es salvaguardar la integridad de los ciclistas y el correcto uso de la vialidad.

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EL UNIVERSAL publicó el fin de semana sobre las dificultades que los ciclistas encuentran en La Gran Tenochtitlán al circular de noche.

El objetivo de dicho despliegue en la ciclovía La Gran Tenochtitlán es salvaguardar la integridad de los ciclistas y el correcto uso de la vialidad. | Foto: Especial.

Entre los problemas que los usuarios dijeron enfrentar estaban la invasión del carril, la falta de luces de otros ciclistas y los encharcamientos tras las lluvias.

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JACL/cr