La globalización ha perpetuado al inglés como el idioma universal, pero, hay toda una gama de lenguas que han quedado apartados en industrias como la música, es allí en donde Liana Flores, una joven de 27 años, centra su atención.

Nacida en Inglaterra, decidió abrazar sus raíces y usar el portugués como parte de sus letras, así como ritmos como la Bossa nova.

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En sus canciones, la artista empela una mezcla de inglés y portugués, lo que contrario a ver como una limitante en el público que puede alcanzar, considera que es una forma de democratizar la cultura.

“Sí, definitivamente puede ser (una limitante), pero también, creo que para los escuchas brasileños es algo para que entiendan, porque hay mucha música en inglés, pero eso puede ser menos comprensible allí”, dice a EL UNIVERSAL.

Liana se presentará el próximo 3 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional, presentación que marca su debut en México, lo que considera todo un logro, especialmente por el momento que vive la industria.

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“(La industria musical) Es un lugar precario en este momento, desearía que más músicos pudieran vivir de ello. Parece que es más difícil desde que el streaming se convirtió en lo más importante”, agrega.

Al venir de un pueblo pequeño, ha tomado inspiración de sus propias experiencias y del camino que tuvo que recorrer para llegar a, por ejemplo, firmar un contrato con Universal Music.

“Alguien de una ciudad pequeña probablemente entiende lo que quiero decir, siempre miras a la ciudad como el lugar donde las cosas suceden, donde la gente está luchando”, comenta.

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