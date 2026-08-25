"En el camino" de David Pablos, fue seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para representar a México en la próxima edición de los Premios Oscar, mientras que "Moscas", del cineasta Fernando Eimbcke, lo hará en los Goya 2027.

La decisión, anunciada este martes, permite al largometraje dirigido por Pablos competir formalmente por la estatuilla en la categoría de Mejor Película Internacional, cuya distinción el año pasado fue para la cinta noruega "Sentimental Value".

Mientras que "Moscas" es la elegida para competir por el premio a Mejor Película Iberoamericana en los Goya.

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Ambos largometrajes contaron con un exitoso recorrido en festivales internacionales. "En el camino" se estrenó en 2025 en el Festival Internacional de Venecia, donde obtuvo el premio a Mejor Película en la sección Horizontes (Orizzonti), dedicada a las nuevas vanguardias, y se alzó con el Queer Lion Award.

Actualmente, el filme protagonizado por Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez lidera las nominaciones de los Premios Ariel en sus principales categorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Guion original, entre otras.

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La cámara de Pablos se enfoca en visibilizar historias diversas, especialmente las realidades de la comunidad LGBT+, así lo hizo con "El baile de los 41" y lo continúa con "En el camino", que retrata la historia de un joven homosexual que viaja en las duras rutas carreteras en la frontera de México.

Al director le tomó diez años llegar a rodar esta película que se nutrió de investigaciones como "Los hijos del camino" y entrevistas a camioneros que se enfrentan a un mundo heteronormado, donde la homosexualidad sigue siendo juzgada y castigada.

Por su parte, "Moscas" tuvo su estreno internacional en la Berlinale 2026, certamen en el que compitió por el Oso de Oro junto a otros 22 títulos y se llevó el Premio del Jurado Ecuménico en la sección Panorama.

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Eimbcke vuelve al blanco y negro, su destacado estilo iniciado en el rodaje de "Temporada de patos" (2004), con este largometraje grabado en Ciudad de México que rescata los elementos más cotidianos al atravesar la enfermedad y el duelo, ambos vistos desde la mirada del pequeño Cristian, interpretado por Bastian Escobar.

La película de Eimbcke podría competir en la edición 41 de los premios Goya a inicios de febrero en España, mientras que en "En el camino" tendrá su oportunidad en la versión 99 de los Oscar el próximo 14 de marzo de 2027.

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