Ricardo Salinas Pliego rechazó que sus empresas mantengan adeudos fiscales y acusó que desde el poder se ha construido una “narrativa” para señalarlo por supuestos impuestos pendientes.

El empresario expuso su postura en una publicación en su cuenta de X, en la que aseguró que nadie ha podido demostrar que él deba dinero al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Todos callaron porque NO DEBEMOS NADA”, escribió Salinas Pliego, quien sostuvo que lo único que adeuda son “impuestos a los extorsionadores del SAT”.

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También acusó a políticos de no tener argumentos para señalar a sus empresas y cuestionó los dichos en su contra.

Hace unos días reté públicamente a cualquier #Gobiernícola que diga que Azteca debe impuestos, a que lo demuestre. Todos callaron porque NO DEBEMOS NADA.



Desde lo más corrupto del poder se ha construido la narrativa de que yo debo impuestos. Eso es absolutamente falso y, hasta… https://t.co/5GmIjwASt9 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 25, 2026

Grupo Salinas reporta pagos por 319 mil mdp

La postura del empresario se desencadena de la información difundida por Grupo Salinas en su sitio web bajo el apartado “Cumplimos y pagamos”, donde el conglomerado afirmó que sus empresas han pagado más de 319 mil millones de pesos en impuestos entre 2005 y 2026.

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La cifra corresponde a los últimos 21 años y, según la empresa, busca demostrar que sus compañías cumplen con sus obligaciones fiscales.

También reportó más de 30 mil millones de pesos pagados en impuestos durante 2026, con corte a julio, y señaló que esta información será actualizada mensualmente.

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En el desglose de pagos, Grupo Salinas afirma que TV Azteca liquidó por completo un adeudo mediante cinco pagos por más de 4 mil millones de pesos, mientras que Grupo Elektra suma más de 13 mil 600 millones de pesos en pagos, de acuerdo con los recibos que la empresa exhibe en su plataforma.

Con estas cifras, Salinas Pliego y Grupo Salinas buscan responder a los señalamientos sobre supuestos adeudos fiscales y sostener que sus empresas sí cumplen con el pago de impuestos.

Gráfica mostrada por Grupo Salinas. Señalan el total de impuestos que ha pagado la empresa. (25/08/26) Foto: Captura de pantalla

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