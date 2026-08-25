La Fiera rugió y lo hizo con mucha fuerza. Sin mayor complicación, el León derrotó (3-0) al Real Salt Lake y se clasificó a las semifinales de la Leagues Cup 2026.

Con un doblete de Diber Cambindo (21' y 72') y un gol de Sebastián Vegas (66'), los Panzas Verdes dieron un golpe de autoridad y demostraron que el momento que viven no es un espejismo.

Desde los primeros minutos del partido, disputado en el Dick's Sporting Goods Park de Colorado, el equipo esmeralda saló a tratar de abrir el marcador. Quería tranquilidad para sobrellevar el encuentro.

Aunque su rival trató de controlar el ritmo del juego con la posesión del balón, no le fue posible detener las constantes acciones de peligro que generaba la Fiera.

Cuando cayó la primera anotación de O' Rei Cambindo, el León supo manejar la ventaja y se encargó de ir a buscar ampliar el marcador.

A pesar de sus esfuerzos, el segundo tanto no caí y el duelo entraba en su recta final, con la posibilidad de que el Real Salta Lake lograra la igualdad.

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Sin embargo, vinieron errores defensivos del club de la Major League Soccer (MLS) y la escuadra esmeralda no los desaprovechó.

En seis minutos, cayeron los goles de Sebastián Vegas y Diber Cambindo y los esmeraldas aseguraron su victoria en territorio estadounidense.

De la mano de Javier Gandolfi, el León continúa en plan grande. Llegó a siete triunfos consecutivos, entre la Liga MX y la Leagues Cup, se mantiene invicto en el torneo binacional y ya está instalado en las semifinales

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La Fiera ya espera rival, que saldrá del duelo entre el Toluca y el Austin FC, pero ninguno querrá toparse con ella en la antesala de la final.