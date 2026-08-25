Morena anunció a los primeros coordinadores estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Aguascalientes, Campeche y Colima, con destino a la elección de 2027.

A continuación, EL UNIVERSAL presenta los perfiles de Nora Ruvalcaba Gámez, Pablo Gutiérrez Lazarus y Rosa María "Rosi" Bayardo Cabrera, aspirantes elegidos.

Cercana a AMLO y a Sheinbaum, Nora Ruvalcaba

Nora Ruvalcaba Gámez forma parte del núcleo morenista identificado con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y, después, con Claudia Sheinbaum. No es una política que haya surgido de uno de los grupos políticos del PRI o del PAN que después se incorporaron a Morena.

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Su trayectoria viene de la izquierda partidista: militó en el PRD durante mucho años y luego se incorporó a Morena. Fue, de hecho, la primera presidenta estatal de Morena en Aguascalientes, entre 2012 y 2015.

En 2021 fue delegada de los Programas para el Desarrollo en Aguascalientes y posteriormente, en 2022, López Obrador la nombró subsecretaria de Educación Media Superior.

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En la elección de 2022 en Aguascalientes, su candidatura tuvo respaldo de la dirigencia nacional de Movimiento de Regeneración Nacional y del aparato político cercano a Andrés Manuel López Obrador. En aquella campaña, por ejemplo, la dirigencia nacional envió a operadores como Carol Arriaga y Cristina Cruz para trabajar en el proceso.

Morena designa a Nora Ruvalcaba como la coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Aguascalientes (25/08/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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Expanista Pablo Gutiérrez Lazarus

Pablo Gutiérrez Lazarus no es un morenista de origen, su trayectoria viene del Partido Acción Nacional y su llegada a Morena está muy vinculada al proyecto de la gobernadora Layda Sansores en Campeche, a pesar de que cuenta con una trayectoria propia y nexos a nivel federal independientes.

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Fue alcalde de Carmen por el PAN entre 2015 y 2018. En 2021 rompió con el blanquiazul y se incorporó a Movimiento de Regeneración Nacional. Su salto al partido guinda ocurrió en el contexto del proyecto de Layda Sansores con el objetivo de ganar la gubernatura de Campeche en 2021. Desde entonces, Gutiérrez Lazarus se convirtió en uno de los principales cuadros políticos de Morena en Ciudad del Carmen.

En abril pasado fue Sansores quien personalmente anunció su designación como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación, es decir, el encargado de encabezar el proyecto de Morena rumbo a 2027.

Pablo Gutiérrez Lazarus fue presentado como el coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Campeche por parte de Morena (25/08/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

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Cercana a gobernadora de Colima, Rosi Bayardo

Rosi Bayardo pertenece al grupo político de la gobernadora Indira Vizcaíno, en Colima. Su crecimiento político se explica, en buena medida, por esa cercanía. Actualmente es alcaldesa con licencia de Manzanillo.

Fue suplente de Vizcaíno cuando ambas llegaron a la Cámara de Diputados en 2018. Cuando Indira dejó la diputación para convertirse en coordinadora de los programas federales de AMLO en Colima, Bayardo ocupó su curul.

Posteriormente, Indira Vizcaíno la incorporó directamente a su gobierno. Bayardo fue secretaria de Desarrollo Económico durante la administración estatal de Vizcaíno. En la presentación del gabinete, se le describía ya como integrante del equipo de la gobernadora.

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La coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Colima, Rosi Bayardo. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

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