Dolly Parton murió a los 80 años, informó su familia, la icónica cantante y compositora estadounidense, considerada una de las figuras más importantes de la música country, falleció después de que en los últimos meses había reducido sus apariciones públicas debido a problemas de salud.

Bryan Seaver, sobrino de la cantante, hijo de su hermana Cassie, informó en un video sobre el deceso de Dolly, y habló de su grandeza como persona y como artista.

"Soy el hijo de Cassie Parton y, hoy, estoy representando a las familias Parton y Owens, anunciando el fallecimiento de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean; hermana, tía abuela, para una generación y para la futura", expresó.

"Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una gran tristeza, pero la tristeza permanece con nosotros. Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús, seguramente se encontró con Carl, su madre y su padre, que la han observado y han anhelado que ella se reúna con ellos en los cielos", dijo.

Bryan Seaver recordó la influencia que la cantante tuvo en su familia y en generaciones de artistas, al destacar que desde sus primeros años de carrera siempre abrió puertas para quienes la rodeaban.

“La primera vez que salí de gira con Dolly, siendo un niño, probando un poco de cómo eran las giras a inicios de los ochenta, Dolly abrió las puertas, no solamente a mí, sino para que toda su familia alcanzara el potencial que nosotros ni siquiera sabíamos que era posible”, expresó.

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Seaver destacó que el legado de Parton trascendió a su propia familia y alcanzó a cantantes, compositores, músicos y soñadores de distintas generaciones y lugares del mundo.

“Dolly, además, abrió las puertas por generaciones de cantantes y cantautores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida y cruzó cada continente. Por su ejemplo, creímos que todo era posible. Ella nunca vio una puerta que no pudiera abrir y las puertas que abrió hicieron que hiciera historia”.

La cantautora Dolly Parton actúa en concierto durante su gira "Pure & Simple Tour" en el Frank Erwin Center el 6 de diciembre de 2016, en Austin, Texas. Foto de SUZANNE CORDEIRO / AFP.

El sobrino de la cantante también recordó los momentos que compartió con ella y señaló que Dolly Parton terminó formando parte de la vida de millones de personas a través de su música y sus apariciones en los medios.

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“Mi familia y yo compartimos una vida entera de hermosos recuerdos con Dolly, pero tú también. Ella siempre ha estado en tu televisión, en tu reproductor de música, en tus CD's y, ahora, en la playlist de tu celular, convirtiéndose en una extendida parte de tu familia, te gustara o no”.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

También destacó que la familia y el equipo de la cantante trabajarán para preservar su legado y mantener vivo su espíritu.

“Nuestra familia y su equipo, a quien ha confiado su legado, trabajaremos diligentemente para asegurarnos que su espíritu siga vivo entre nosotros para siempre. Dolly fue una agricultora, tal y como su padre; él cultivaba el suelo, ella cultivaba canciones y felicidad”, expresó.

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Seaver también compartió una de las últimas conversaciones que tuvo con su tía y recordó el deseo que ella le manifestó sobre cómo quería descansar.

“Dolly me llamó y me dijo que ella quería descansar en un hermoso lecho de algodón porque, después de una vida vistiendo prendas y pedrería pesada, ella finalmente merece estar cómoda y tener algo de descanso. Descansa en paz, tía Dolly. Que Dios te bendiga, Dolly Parton, y que Dios los bendiga a todos ustedes. Ella ‘siempre los amará’”.

La muerte de la intérprete de "Jolene" ocurre apenas unos días después de que asegurara que, pese a sus problemas de salud, continuaba trabajando y buscaba nuevas formas de acercar su música a sus seguidores.

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"Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl", dijo este viernes la cantante y compositora de 80 años a la revista People, en referencia a su difunto esposo Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025 a los 82 años.

Dolly Parton actúa en concierto en Tokio, el 30 de julio de 1979. Foto AP/Tsugufumi Matsumoto, archivo.

La intérprete recordó que no era la primera vez que había pasado "por momentos difíciles de salud", pero señaló que en una época "de actividad constante las 24 horas y redes sociales, todo se magnifica de una manera que no ocurría hace años".

"Solía bromear diciendo que era la 'reina de los tabloides', ¡pero ahora supongo que puedo decir que soy la 'reina de las redes sociales'! Hablando en serio, aunque todavía me estoy recuperando, sigo trabajando", indicó.

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Parton había adelantado que ella y su equipo colaboraban con empresas que crean "actuaciones con avatares", en un proyecto que se encontraba en sus "primeras fases de desarrollo".

Las declaraciones de la también actriz llegaron después de que la semana pasada cancelara su asistencia a la inauguración de NightFlight Expedition, en Dollywood, su parque de atracciones en Tennessee.

"Mi médico de Nashville prácticamente me ha cortado las alas al decirme: 'No vas a viajar esta semana'. Así que supongo que, si el médico te dice 'no vas a viajar esta semana', pues no viajas esa semana", se disculpó en un video grabado donde detalló que se había sentido mareada y deshidratada.

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En mayo pasado, la artista anunció la cancelación de su residencia en Las Vegas, que había sido programada inicialmente para diciembre de 2025 y pospuesta para septiembre próximo.

¿Quién fue Dolly Parton?

Dolly Parton nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee, en el seno de una familia numerosa y de escasos recursos. Desde muy joven mostró interés por la música y comenzó su carrera profesional siendo adolescente.

Con el paso de las décadas se convirtió en una de las máximas representantes de la música country gracias a canciones como "Jolene", "9 to 5", "Coat of Many Colors" y "I Will Always Love You", esta última también popularizada mundialmente por Whitney Houston.

Parton publicó decenas de álbumes a lo largo de su carrera y recibió 11 premios Grammy, además de otros reconocimientos de la industria musical. En 2022 ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll, después de que inicialmente rechazara la nominación porque consideraba que no pertenecía al género.

Dolly Parton y su esposo Carl Thomas Dean. Instagram Dolly Parton.

Su trayectoria también se extendió al cine, participó en películas como "9 to 5", "The Best Little Whorehouse in Texas", "Steel Magnolias" y "The Beverly Hillbillies", además de aportar canciones a distintas producciones cinematográficas.

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Más allá de la música y la actuación, Parton destacó como empresaria y filántropa. En 1995 creó Dolly Parton's Imagination Library, un programa que proporciona libros gratuitos a niños desde su nacimiento hasta los cinco años.

Su carrera, que abarcó más de seis décadas, la convirtió en una de las artistas más influyentes de la música estadounidense y en una figura reconocida también por su labor filantrópica.

En el terreno amoroso, Dolly Parton y Carl Thomas Dean estuvieron casados durante casi 60 años, se conocieron en 1964, cuando ella tenía 18 años y él 21, en una lavandería de Nashville, y se casaron el 30 de mayo de 1966. A diferencia de Parton, Dean mantuvo un perfil extremadamente bajo y evitó la vida pública, mientras ella construía una carrera internacional como cantante, actriz, empresaria y filántropa.

A lo largo de su matrimonio, Carl Thomas Dean fue una presencia discreta pero importante en la vida de Parton. La pareja no tuvo hijos y, aunque Dolly habló en numerosas ocasiones sobre su relación, respetó siempre la decisión de su esposo de mantenerse alejado de los reflectores.

Dean murió en marzo de 2025, a los 82 años, y Parton reconoció posteriormente que había descuidado algunos problemas de salud mientras se hacía cargo de él.

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