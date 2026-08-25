Durante los últimos meses, Dolly Parton tuvo que disminuir el ritmo de una carrera que, durante más de seis décadas, pareció no tener pausa.

La cantante enfrentó distintos problemas de salud que comenzaron con una infección provocada por cálculos renales y que posteriormente derivaron en complicaciones que afectaron su sistema inmunológico y digestivo.

La llamada "Reina del country" murió esta mañana a los 80 años, una noticia que la familia dio a conocer a través de un video en redes sociales. Aunque las causas del deceso se mantienen en completo hermetismo, se sabe que Parton pasó sus últimos días en el hospital.

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Las primeras complicaciones ocurrieron en 2025, cuando Parton reveló que había sufrido una infección derivada de un cálculo renal. El padecimiento la obligó a modificar algunos de sus compromisos y fue uno de los motivos por los que comenzó a reducir sus actividades.

"No voy a poder ensayar y preparar el show que quiero que vean y que ustedes merecen ver”, explicó entonces.

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Uno de los proyectos más afectados fue su esperada residencia en Las Vegas. Los conciertos, pospuestos inicialmente, terminaron siendo cancelados para que pudiera concentrarse en su recuperación y someterse a los procedimientos médicos que necesitaba; y es que los problemas se habían extendido a otras partes de su organismo.

"Mi sistema inmunológico y mi sistema digestivo se descontrolaron por completo durante los últimos dos o tres años”.

Su estado de salud también comenzó a interferir con sus apariciones públicas. En una de esas ocasiones tuvo que cancelar un compromiso después de experimentar mareos y deshidratación, mientras sus médicos le recomendaron descansar y evitar los viajes.

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Apenas unos días antes de su muerte, la cantante reconoció que atravesaba momentos difíciles con su salud y explicó que durante los últimos años había dejado algunos de sus propios problemas en segundo plano.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención mientras cuidaba a Carl”, expresó en su última entrevista a la revista "People".

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