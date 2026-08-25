Hermosillo, Sonora. - Representantes sindicales, organizaciones de jubilados, derechohabientes y trabajadores de la salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) exigieron la clausura inmediata del Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza”, al advertir que las condiciones de infraestructura y operación del inmueble representan, según señalaron, un riesgo para pacientes y personal.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes en el Congreso de Sonora, los participantes dieron a conocer un dictamen de la Coordinación Estatal de Protección Civil que, afirmaron, contiene 42 observaciones sobre las condiciones del hospital.

De acuerdo con los inconformes, las deficiencias señaladas en el expediente CEPC-DIV-863/2026 no han sido solventadas, pese al plazo otorgado por la autoridad, por lo que demandaron la intervención inmediata de las autoridades y la suspensión de actividades en el inmueble hasta que se garantice su seguridad.

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Entre los problemas expuestos se encuentran fallas en las plantas de emergencia y los sistemas de aire acondicionado, problemas de drenaje, presunta presencia de fauna nociva y deficiencias en materia de protección contra incendios.

También denunciaron filtraciones, humedad y trabajos de remodelación que, aseguraron, se realizan sin el aislamiento suficiente para impedir que polvo y escombros lleguen a áreas donde se brinda atención médica.

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La presidenta de la Alianza Estatal de Jubilados y Derechohabientes del ISSSTE, María Eugenia Rodarte Ramos, advirtió que la situación podría agravarse si no se toman medidas inmediatas.

“Exigimos la clausura del hospital. Ya basta, no esperen una tragedia más”, expresó durante la conferencia, al referirse a los riesgos que, dijo, enfrentan pacientes, incluidos recién nacidos.

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Entre los problemas expuestos se encuentran fallas en las plantas de emergencia y los sistemas de aire acondicionado. Foto: Especial.

Los representantes de los trabajadores también anunciaron que promoverán acciones legales contra autoridades del ISSSTE y de Protección Civil, a quienes pretenden señalar por posibles omisiones en la atención de las deficiencias detectadas.

Andrés Ortega Vega, representante legal de la base trabajadora, explicó que preparan dos recursos con los que buscarán, además de determinar posibles responsabilidades, obtener medidas preventivas antes de que ocurra un accidente.

Uno de ellos, indicó, será una denuncia por presuntas faltas administrativas graves ante las instancias correspondientes, mientras que el segundo consistirá en una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos relacionados con el ejercicio del servicio público y abuso de autoridad.

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“El objetivo principal es la prevención. De nada sirve fincar responsabilidades cuando ya ocurrió una tragedia”, sostuvo.

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Ramsés Valenzuela Infante, integrante del Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación (MSTE), cuestionó que no se haya tomado una decisión de fondo sobre el futuro del inmueble y planteó la necesidad de cerrar temporalmente el hospital para realizar trabajos integrales.

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Asimismo, pidió avanzar en la construcción de un nuevo hospital y gestionar los recursos necesarios para sustituir las actuales instalaciones.

La diputada local Gabriela Félix respaldó la petición de analizar el cierre del inmueble y planteó la elaboración de un plan de contingencia para evitar que los derechohabientes queden sin atención médica en caso de una clausura.

La legisladora señaló que deben explorarse alternativas para redistribuir temporalmente los servicios mientras se realizan obras de fondo y se avanza en el proyecto de un nuevo hospital.

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A las denuncias sobre las condiciones del edificio se sumaron reclamos laborales. Juan Antonio Arvizu López, secretario general del Sindicato Nacional Progresista de los Trabajadores del ISSSTE (Sinapissste), señaló que trabajadores trasladados a otras instituciones para realizar cirugías enfrentan incertidumbre jurídica por la falta, según dijo, de documentos formales de comisión.

Denunciaron filtraciones, humedad y trabajos de remodelación que, aseguraron, se realizan sin el aislamiento suficiente para impedir que polvo y escombros lleguen a áreas donde se brinda atención médica. Foto: Especial.

También se expuso la falta de pago a personal suplente de enfermería, situación que, de acuerdo con los participantes, ha afectado a trabajadores durante varias quincenas.

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Gloria Maritza Durazo, enfermera hospitalista, relató que recientemente trabajadores del propio hospital tuvieron que buscar atención en otro lugar ante la falta de espacios para atender un parto.

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Los sindicatos y organizaciones de derechohabientes coincidieron en que la prioridad debe ser evitar que una emergencia mayor ocurra dentro del Hospital Ocaranza.

Por ello, anunciaron que solicitarán formalmente la clausura o cierre preventivo del inmueble, acompañado de un programa que garantice la continuidad de la atención médica y de gestiones para acelerar la construcción de un nuevo hospital del ISSSTE en Hermosillo.

Las organizaciones señalaron que sus acciones legales buscarán involucrar a las autoridades responsables de la operación y supervisión del hospital.

dmrr/cr