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El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, se reunió con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para revisar la estrategia de seguridad en el estado y fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y federales.
En el encuentro en el que también participó la fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, se revisaron las acciones de prevención y contención del delito, así como los mecanismos de colaboración para atender los retos de seguridad en la entidad.
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Navarro Quintero destacó la disposición del gobierno federal para mantener una coordinación permanente y dar seguimiento a las estrategias de seguridad, además de reforzar las acciones que requieran una mayor intervención institucional.
El gobernador dijo que las políticas de seguridad deben acompañarse de medidas para atender las causas sociales de la delincuencia. En ese sentido, destacó los programas sociales impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum para mejorar las condiciones de vida y fortalecer la prevención.
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Navarro Quintero aseguró que su administración mantendrá la coordinación con las autoridades federales para fortalecer las capacidades institucionales y preservar las condiciones de seguridad en Nayarit.
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