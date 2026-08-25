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México se despide de Williamsport, luego de caer (1-3) ante la Selección de Japón, en un duelo que tenía la etiqueta de “matar o morir”. La fortuna no sonrió a la novena nacional.
Luego de caer (8-4) frente a la Selección de Nicaragua, el equipo nacional, representado por la Liga Municipal de Tijuana, perdió la posibilidad de llegar directo a las Semifinales Internacionales y este martes terminó toda esperanza tricolor.
Japón aprovechó los nervios iniciales del rival y apenas en el primer inning anotó dos carreras que le permitieron controlar las emociones y el ritmo en el resto del juego. Takeru Yorozu y Tensei Yazawa timbraron por los nipones.
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México respondió con batazos que llenaron la casa, pero no lograron llegar a la registradora. Todo quedó en un susto para los asiáticos.
Tensei Yazawa controló la ofensiva mexicana durante cinco entradas y permitió únicamente una carrera tricolor en el cuarto episodio; Oscar Montañez pisó la registrado cuando la pizarra iba 3-0, pero no recibió mayor daño; Rui Tobata entró para bajar la cortina y mantener con vida a Japón.
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La Selección Tijuanense buscó acercarse, pero dejar varios elementos en base lo pagaron caro. La ilusión de Williamsport volvió a esfumarse. Ya son 29 años de la última vez que se consagró un equipo nacional en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.
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