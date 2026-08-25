Más de 250 cortometrajes realizados por jóvenes de distintas regiones de México participaron en la primera edición del Festival de Cine Mitote, que se llevó a cabo los días 21 y 22 de agosto en San Andrés Cholula, Puebla.

La muestra, creada por y para estudiantes universitarios, reunió propuestas de ficción, animación, documental y cine experimental, y permitió a los nuevos realizadores exhibir sus trabajos, intercambiar experiencias y establecer vínculos con otros jóvenes interesados en el cine independiente.

De los más de 250 trabajos recibidos durante la convocatoria, abierta entre el 31 de marzo y junio, el comité de selección eligió 52 proyectos para integrar la competencia.

Lee: El musical de Frida Kahlo da el salto al cine

Las proyecciones y actividades se realizaron en el Teatro Cholula Ciudad Sagrada y el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Festival de Cine Mitote reúne más de 250 cortometrajes en su primera edición en Puebla. Foto: Especial

El programa también incluyó una ponencia del director Pierre Saint-Martin, quien compartió su experiencia en la industria cinematográfica. Su película más reciente, No nos moverán, recibió diversas nominaciones en la 67 edición de los Premios Ariel.

[Publicidad]

Los ganadores fueron: No prendas la luz, como Mejor Cortometraje de Animación; La Pecera, como Mejor Cortometraje de Ficción; Fantasmas, como Mejor Cortometraje Experimental, y Aquí nadie sabe quién fui, como Mejor Cortometraje Documental.

La selección de los trabajos reconocidos estuvo a cargo de un comité integrado por especialistas en cine y arte de universidades de Puebla, entre ellos Karla Lucía Paquini, Juan Carlos Reyes, Regina Ríos, Ana Patricia Ventura y Enrique Delfín.