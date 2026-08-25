Con el regreso a clases, 73% de los mexicanos tarda más en llegar al trabajo: 32% registra un aumento de entre 16 y 30 minutos; 17% enfrenta un recorrido de 15 minutos más; 16% señala que su recorrido aumenta entre 31 y 60 minutos más; mientras que 8% reporta un incremento de una hora.

De acuerdo con un sondeo realizado por Buk, plataforma de recursos humanos impulsada con Inteligencia Artificial, el regreso a clases no solo modifica las rutinas de las familias: también impacta los tiempos de traslado de los trabajadores.

Dicho fenómeno pone sobre la mesa un factor que suele quedar fuera de la conversación sobre el regreso a clases: el tiempo que los colaboradores pierden diariamente en traslados y cómo este puede impactar su jornada laboral, productividad y bienestar. Ante estos cambios, señala la plataforma, la flexibilidad laboral aparece como una herramienta relevante para acompañar a los trabajadores durante esta temporada.

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“Cuando hablamos de conciliación, solemos pensar únicamente en horarios o permisos, pero también debemos considerar el tiempo que las personas destinan a trasladarse. El regreso a clases modifica la movilidad de las ciudades y, con ello, la rutina de miles de colaboradores. Para las organizaciones, esto representa una oportunidad para repensar qué tan flexibles son realmente sus esquemas de trabajo”, señaló Andrea Rico, experta en Talento y Cultura en Buk.

El sondeo de Buk revela que, con el regreso a clases, el horario flexible es el beneficio más utilizado entre colaboradores con hijos, con 36% de adopción. Además, existe un amplio consenso sobre la importancia de que las empresas cuenten con este tipo de alternativas: 85% de los encuestados está de acuerdo con que las organizaciones ofrezcan beneficios de flexibilidad para colaboradores con hijos, incluso entre quienes no tienen hijos.

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Sin embargo, solo 56% de la muestra considera que la cultura de su empresa facilita la conciliación entre trabajo y familia durante esta temporada, lo que apunta a una brecha entre contar con políticas de flexibilidad y que estas realmente formen parte de la experiencia cotidiana de los colaboradores.

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Por otro lado, advirtió que el impacto tampoco se limita a quienes tienen hijos: 62% de los trabajadores sin hijos percibió cambios en su carga de trabajo debido a las ausencias de compañeros con hijos durante el verano, y solo 56% considera equitativa la distribución de la carga laboral frente a quienes sí tienen hijos. Para las organizaciones, esto plantea un reto doble: facilitar la conciliación de madres y padres sin trasladar la carga a otros integrantes del equipo.

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“Más que un fenómeno asociado únicamente al calendario escolar, el regreso a clases evidencia la necesidad de que las empresas diseñen esquemas de trabajo capaces de responder a las distintas realidades de sus colaboradores, desde los tiempos de traslado hasta las responsabilidades de cuidado”, indicó Buk.

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