Pachuca. - Previo al inicio del ciclo escolar, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) inició la fumigación en al menos 40 planteles educativos del municipio de Tepetitlán, Hidalgo, para combatir la presencia del mosco Culex.

De acuerdo con Mayela Godínez, gerente de Planificación Hídrica, desde mayo, la Comisión Nacional del Agua mantiene jornadas periódicas de fumigación en las comunidades ribereñas. Sin embargo, en esta ocasión, ante la proximidad del regreso a clases, se inició la atención de 40 planteles de distintos niveles educativos, trabajos que se mantendrán hasta el 28 de agosto.

Fumigan 40 escuelas contra el mosco Culex en Tepetitlán, Hidalgo; labores seguirán hasta el 28 de agosto. Foto: Especial.

Estas labores forman parte de las acciones del Plan Maestro de Recuperación de la Presa Endhó para controlar la presencia del mosco en las comunidades aledañas. La aplicación fue programada de manera coordinada con el gobierno de Tepetitlán y contempla el uso de insecticida mediante termonebulización.

Lee también Chihuahua refuerza prevención ante gusano barrenador; capacita a productores para detectar casos

Como parte del proyecto de recuperación de la presa se atienden las condiciones que afectan la vida cotidiana de las comunidades. Por ello, con la fumigación en los planteles escolares se busca disminuir la presencia de este insecto, señaló, Mayela Godínez.

Fumigan 40 escuelas contra el mosco Culex en Tepetitlán, Hidalgo; labores seguirán hasta el 28 de agosto. Foto: Especial.

La funcionaria destacó que estos trabajos se combinan con intervenciones en la presa y acciones terrestres en viviendas, calles y espacios públicos de las comunidades de la zona.

[Publicidad]

Conagua mantiene el seguimiento al Plan Maestro de Recuperación de la Presa Endhó para atender las condiciones que afectan a los pobladores de la región, entre ellas la proliferación del mosco Culex.

Fumigan 40 escuelas contra el mosco Culex en Tepetitlán, Hidalgo; labores seguirán hasta el 28 de agosto. Foto: Especial.

dmrr/cr