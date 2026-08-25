Siete ejemplares de fauna exótica quedaron bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras un operativo realizado en Jiménez del Teul, Zacatecas, donde fueron localizados cinco borregos muflón y dos llamas dentro de un corral; la intervención buscó proteger a los animales ante los riesgos asociados con su presencia y reproducción fuera de su hábitat natural.

La movilización estuvo encabezada por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal, con la participación de más de 150 integrantes de corporaciones de seguridad y personal especializado, entre ellos representantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal, Servicios Periciales y el Ministerio Público.

El hallazgo permitió identificar a cuatro hembras y un macho de borrego muflón, además de una llama adulta y una juvenil. Al momento de la intervención, los siete animales presentaban, de manera aparente, condiciones físicas y de alimentación adecuadas.

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La presencia de estos ejemplares también implicó una preocupación ambiental debido a que se trata de especies exóticas, es decir, que no pertenecen a la biodiversidad propia de la zona.

De acuerdo con la Profepa, La liberación o reproducción sin control de este tipo de fauna puede generar alteraciones en los ecosistemas donde sea introducida.

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Profepa asegura siete animales exóticos en Jiménez del Teul, Zacatecas; resguarda borregos muflón y llamas. Foto: Profepa

La intervención de la dependencia federal permitió asegurar a los animales para evitar que permanecieran expuestos a condiciones que pudieran comprometer su integridad o generar un impacto sobre el entorno.

El manejo de los ejemplares requirió la participación de personal del Ayuntamiento de Fresnillo y de especialistas pertenecientes a una Unidad de Manejo. Con su apoyo, los animales fueron contenidos y posteriormente preparados para su traslado.

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Los siete ejemplares fueron llevados a la ciudad de Fresnillo, donde recibirán una valoración más detallada y permanecerán bajo cuidados especializados mientras se determina el manejo adecuado para cada uno.

La Profepa continuará participando con las instituciones de seguridad que realizan operativos en Zacatecas cuando se detecten situaciones relacionadas con fauna silvestre, como parte de la atención ambiental que acompaña las acciones de seguridad en el estado.

dmrr/cr