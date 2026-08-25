Chuburná Puerto, Yucatán. - Un juez federal concedió una suspensión provisional al proyecto turístico “Las Dunas” en Chuburná Puerto, luego de que habitantes de esta comunidad costera promovieron un amparo contra los permisos de construcción, que autorizó el Ayuntamiento de Progreso.

Esta es la segunda suspensión que se aplica a este proyecto, ya que la primera fue dictada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Los colectivos Kanan Derechos Humanos y Salvemos Las Dunas de Chuburná indicaron que la Comuna de Progreso debió garantizar mecanismos de participación pública con los habitantes de Chuburná Puerto, antes de otorgar permisos municipales de uso de suelo, construcción y funcionamiento del proyecto inmobiliario.

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“Este fallo ordena dejar de ejecutar las licencias de construcción y uso de suelo, así como detener la obra que puedan afectar el entorno, e instruye a la autoridad municipal de Progreso a implementar un proceso de consulta relacionado con el proyecto”, manifestaron los ambientalistas.

Precisaron que esta nueva suspensión contra el proyecto inmobiliario se logró, tras un juicio de amparo por violaciones a los derechos humanos ambientales y por la participación de las autoridades ambientales estatales y federales por autorizar la construcción.

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La demanda de amparo fue presentada ante el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, donde se concedió la medida precautoria de “suspensión provisional”.

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“El fallo, también establece como medida cautelar el pago inmediato de una garantía monetaria de 50 mil pesos ante los tribunales”, manifestaron.

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Los colectivos invitaron a los yucatecos a unirse a la defensa de las dunas de Chuburná y a la recaudación de fondos económicos para cubrir los gastos legales, derivados de la defensa del territorio.

dmrr