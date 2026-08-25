Cuernavaca, Mor. - El municipio de Coatlán del Río, surponiente de Morelos, registró su segundo homicidio violento en las últimas 48 horas. También hubo asesinatos a balazos en Cuernavaca y Puente de Ixtla, atribuidos a la lucha de grupos delictivos por el control del territorio.

En Coatlán un hombre murió por disparos de arma de fuego durante la noche del lunes en la colonia San Antonio, lo que provocó una fuerte movilización policiaca y militar en ese municipio colindante con el Estado de México.

El ataque ocurrió cerca de las 20:35 horas sobre la calle Luis Donaldo Colosio. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados dispararon en contra de la víctima y posteriormente huyeron.

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Un día antes, en ese mismo municipio, mataron a balazos al excandidato del PES a la presidencia municipal.

Los crímenes violentos continuaron hacia la madrugada de este lunes con el asesinato de un hombre en el municipio de Puente de Ixtla, sur del estado. La víctima, identificada como Brayan “N”, llegó alrededor de las 00:05 horas al Hospital Comunitario de Puente de Ixtla con un balazo en el costado derecho de la mandíbula, y aunque fue atendido por el personal médico, su estado se complicó y minutos después murió.

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Antes, en la colonia Ricardo Flores Magón, de Cuernavaca, un hombre fue asesinado a balazos. Elementos policiacos se trasladaron al lugar y encontraron a un hombre tirado sobre la vía pública, con heridas y manchas de sangre.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes revisaron a la víctima y confirmaron que ya había fallecido a consecuencia de las lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego.

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