Cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) se encuentran cerca de concluir los trabajos nocturnos de repavimentación en el carril confinado de la Línea 6 del Metrobús, ubicado sobre la avenida Francisco Morazán.

En redes sociales, la Secretaría de Obras informó que los trabajos se realizan durante la noche, con el objetivo de avanzar en la renovación de la superficie de rodamiento sin afectar de manera significativa la operación cotidiana de la vialidad.

“Cuadrillas de la Sobse están por finalizar la jornada nocturna de repavimentación en el carril confinado del Metrobús de la Línea 6 en la Avenida Francisco Morazán. A través de las acciones del Gobierno de la Ciudad de México para mantenimiento, garantizamos que logres transitar de una forma más cómoda”, publicó.

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La intervención busca que las unidades del Metrobús puedan transitar por un carril en mejores condiciones, lo que permitirá ofrecer recorridos más cómodos en la Línea 6.

La Línea 6 del Metrobús, que va de El Rosario a Villa de Aragón, conecta distintos puntos de las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

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¡Renovación vial a punto de concluir! 🫡🛣



Cuadrillas de la @SOBSECDMX están por finalizar la jornada nocturna de repavimentación en el carril confinado del Metrobús de la Línea 6 en la Avenida Francisco Morazán. A través de las acciones del Gobierno de la Ciudad de México para… pic.twitter.com/6xMCEuF0Hk — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 26, 2026

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