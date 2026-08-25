La fiscalía de Coahuila confirmó un enfrentamiento armado esta madrugada en una brecha cercana al municipio de Candela en donde fallecieron dos civiles armados y un policía estatal.

El fiscal del Estado, Federico Fernández, informó que fue en la madrugada, alrededor de las 4:30 de la mañana que se recibió un reporte de la policía Estatal en una zona rural de Candela, en donde se informaba del enfrentamiento en un camino de brechas.

“Los policías advierten de un vehículo sospechoso donde piden el alto, es una zona montañosa. No hacen caso y abren fuego contra las unidades”, precisó el fiscal Federico Fernández.

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En el lugar se encontraban tres patrullas de la policía Estatal y un vehículo conducido por civiles armados, el cual fue asegurado junto a dos armas largas. En el lugar también se encontraron "ponchallantas".

Fernández indicó que al menos tres personas tripulaban el vehículo, por lo que se montó un operativo por tierra en donde se realizaron recorridos en conjunto con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina. Además, una aeronave del Estado se encuentra sobrevolando la zona.

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Añadió que cuando se habla de un Coahuila blindado se trata de no permitir el ingreso de gente que tiene como objetivo hacer daño a las familias del Estado. También informó que se tienen identificados a los civiles armados abatidos, uno originario del Estado de México y otro de Nuevo León.

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“En Coahuila se previene todo lo que se puede. En un incidente como este, la respuesta del Estado va a ser contundente para no permitir que nadie ingrese”, resaltó.

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Fernández Montañez envió sus condolencias a la familia del policía estatal fallecido, de nombre Mauro Flores, y reconoció la labor de los elementos que diariamente vigilan los límites de Coahuila.

dmrr/cr