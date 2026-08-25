El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, descartó que los disparos reportados durante la mañana de este martes frente al domicilio de la presidenta municipal de Paraíso, María Elisa Hernández Flores, hayan sido un atentado directo en su contra.

A pesar de que la propia alcaldesa, denunció que previo a este suceso ya había sido víctima de amenazas e intimidación —razón por la cual reforzará la seguridad de su familia sin renunciar a su cargo—, el funcionario estatal rechazó calificar los hechos como una agresión dirigida.

López Obrador argumentó que solo se escucharon detonaciones en la zona y que tildar lo ocurrido como un atentado sería ir demasiado lejos.

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“- No hay atentado. - ¿No es un atentado hacia la alcaldesa?

-No. - ¿Qué pasó entonces? ¿Qué información tiene el Gobierno del Estado? - Bueno, que hubo... eh... se escucharon algunos disparos, pero no... llamarlo como atentado, no. Ya es pasar a otro... a otro paso", indicó

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“- ¿A qué lo atribuyen ustedes o qué procede ahí? - Están investigando. La Fiscalía está investigando y también la Secretaría de Seguridad”, refirió.

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López Obrador rechazó que este incidente desestabilice al municipio de Paraíso, donde prometió que se reforzará la vigilancia para mantener la tranquilidad.

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Cabe señalar, que, por la tarde, la alcaldesa de Paraíso se reunió en privado con el Fiscal General del Estado, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Alejandro Leal López y el subsecretario de gobierno, Martín Juárez Durán, para discutir sobre lo ocurrido por la mañana y establecer las acciones de seguridad que se emprenderán.

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