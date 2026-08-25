Mucho de la chispa y rebeldía que Miley Cyrus refleja tanto en el escenario como en la vida diaria, es algo que aprendió de su mentora y madrina, la leyenda Dolly Parton.

"Amo a Miley, es mi pequeña consentida, la conozco desde antes de que naciera", declaró la estrella country en alguna ocasión.

Dolly era gran amiga de Billy Ray Cyrus, papá de la joven cantante, con quien realizó una gira por todo Estados Unidos en 1992, el mismo año que Miley llegó al mundo.

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En varias entrevistas, Parton explicó que, mientras compartían los escenarios, Billy Ray le reveló que se convertiría en padre de una niña, por lo que ella pidió ser la madrina de la pequeña; desde entonces sus caminos se juntaron.

"Nunca hicimos una gran ceremonia, pero la quiero mucho y es como una hija para mí", declaró Dolly al programa "Good Morning America" en 2009.

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Este lazo hizo que la intérprete de "From 9 to 5" siguiera a su niña en todas sus locuras, por eso no fue extraño que, en varias ocasiones, apareciera en la serie "Hannah Montana", protagonizada por Cyrus.

"Siempre he estado orgullosa de ti, y estoy orgullosa de ser tu hada madrina. Me conmueve que cuando me tuviste en 'Hannah Montana', hace años, realmente me ayudaste a mi carrera... me presentaste a toda una nueva generación de fans", dijo Parton a Miley durante el especial "Miley's New Year's Eve Party" (2022).

Pero las colaboraciones entre ambas no solo ocurrieron en la pantalla. En el escenario, Dolly hizo su propia versión de "Wrecking Ball", mientras que Miley interpretó "Jolene", tema de su madrina", en diversas ocasiones.

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Cuando Miley atravesó por uno de los momentos más complicados de su vida y su carrera, tras la separación de Liam Hemsworth y un cambio total de imagen, las críticas fue implacables, pero su madrina Dolly estuvo ahí para defenderla.

"He hecho todo, y lo que no he hecho, tengo la intención de hacerlo. Ella también va a hacer eso. Miley es inteligente, sabe lo que está haciendo. Sé que pensamos que no lo hace, y puede que no cada minuto, pero aún sé que tiene cosas buenas en ella”, dijo Parton en 2019 a la revista People.

Ahora, la dupla que parecía inseparable, llegó a su fin... de manera momentánea. Dolly Parton falleció esta mañana a los 80 año, pero Miley no guardó silencio y se despidió de su amada "hada madrina" con el siguiente mensaje:

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"No puedo creer que acabamos de perder el alma más pura. Descansa en Gloria, Dolly. Mi corazón duele", escribió en su cuenta de X.

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