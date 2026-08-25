Durante una transmisión en vivo difundida en YouTube junto al creador de contenido 'Willo' y Lonches Jorobas (mientras preparaban alimentos en un formato casual), Emma Coronel Aispuro compartió pasajes inéditos sobre su intimidad familiar.

De acuerdo con el registro del video, la exmodelo aprovechó el espacio para desmentir diversas versiones difundidas en plataformas digitales sobre su entorno, abordando desde su formación académica en Sinaloa hasta la dinámica real de su matrimonio con Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

¿Cómo conoció Emma Coronel a “El Chapo” Guzmán? Esto se sabe. Foto: Captura de video

Cotidianidad, intimidad familiar y desmitificación sobre 'El Chapo'

Conforme a las declaraciones registradas durante la transmisión, Coronel Aispuro detalló que su vida en pareja distaba de las representaciones de lujo desmedido que suelen mostrarse en la televisión:

Gestos significativos sobre el ostento: Coronel afirmó que los recuerdos que más valora eran pequeños detalles, como cuando Guzmán logró ingresar a medianoche en medio de una tormenta en la sierra para llevarle música en una grabadora por su cumpleaños.

Coronel afirmó que los recuerdos que más valora eran pequeños detalles, como cuando Guzmán logró ingresar a medianoche en medio de una tormenta en la sierra para llevarle música en una grabadora por su cumpleaños. Frecuencia de convivencia y estudios: Aclaró que cuando ella ingresó a la vida del capo él ya no podía desplazarse con libertad. Sus encuentros ocurrían cada dos semanas mientras ella estudiaba la preparatoria y posteriormente la carrera de Ciencias de la Comunicación en Sinaloa.

Aclaró que cuando ella a la vida del capo él ya no podía desplazarse con libertad. Sus encuentros ocurrían cada dos semanas mientras ella estudiaba la preparatoria y posteriormente la de Ciencias de la Comunicación en Sinaloa. La aclaración sobre sus hijas: Desmintió los rumores virales sobre festejos ostentosos por los 15 años de sus hijas gemelas (Emily y María Joaquina), precisando que únicamente realizaron una cena familiar privada y que su familia cercana vive en México.

Desmintió los rumores virales sobre ostentosos por los 15 años de sus hijas (Emily y María Joaquina), precisando que únicamente realizaron una cena privada y que su familia cercana vive en México. La percepción física sobre su esposo: Comentó entre risas que Guzmán no era una persona de baja estatura como sugiere su apodo, sino que medía aproximadamente 1.80 metros (superando la estatura de ella aun utilizando calzado de tacón).

Emma Coronel ha mantenido una postura reservada ante la exposición pública de sus hijas en redes sociales. Foto: Captura de pantalla en Instagram

Proyectos audiovisuales y control narrativo

En el tramo final de la conversación, la exmodelo abordó sus planes a futuro dentro de la industria del entretenimiento y la búsqueda por contar su propia versión de los hechos:

Rechazo a la narrativa de las series: Cuestionó las ficciones televisivas sobre el narcotráfico al señalar que suelen distorsionar la realidad con pasajes que calificó como absurdos, motivo por el cual busca supervisar directamente cualquier producción sobre su historia.

Cuestionó las ficciones televisivas sobre el narcotráfico al señalar que suelen la realidad con pasajes que calificó como absurdos, motivo por el cual busca supervisar directamente cualquier sobre su historia. Planes para una bioserie propia: Confirmó que sostiene pláticas con empresas de entretenimiento para llevar su vida a la pantalla, asegurando que participará como socia creativa para mantener el control sobre lo que se proyecte .

Confirmó que sostiene pláticas con empresas de para llevar su vida a la pantalla, asegurando que participará como socia creativa para mantener el control sobre lo que se . Negociación con plataformas: Mencionó de manera directa que evaluará la propuesta económica que resulte más conveniente entre las diferentes plataformas de streaming interesadas en el proyecto.

Mencionó de manera directa que evaluará la propuesta económica que resulte más entre las diferentes plataformas de interesadas en el proyecto. Planes personales a futuro: Afirmó que una vez que sus hijas concluyan su etapa escolar proyecta enfocarse en viajar por el mundo, destacando su interés por realizar un safari en el continente africano.

En conclusión, la aparición de Emma Coronel en la transmisión en vivo busca desarticular las versiones fabuladas de la cultura popular. Su testimonio marca una pauta para redefinir públicamente su imagen y asumir el control de sus propios proyectos editoriales y cinematográficos.

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