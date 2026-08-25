La circulación masiva de material audiovisual sobre los recientes festejos taurinos en Tlaxcala (donde se registraron cornadas graves y consecuencias fatales durante la liberación de astados en calles públicas) reabrió el debate legislativo en México.

Diversos colectivos de protección civil y defensa animal expresaron su preocupación por el riesgo y la violencia implícita en estos espectáculos, demandando que las autoridades locales sigan el ejemplo de otras entidades de la república que declararon el fin de las corridas de toros.

⚠️ ADVERTENCIA: Material sensible

La celebración taurina en Huamantla, #Tlaxcala, terminó con saldo fatal: un hombre de 29 años murió tras ser embestido por un toro y 11 personas resultaron heridas.



Nueve lesionados requirieron hospitalización, entre ellos una joven… pic.twitter.com/jGhvEnoMXd — Alfredo González (@alfredolez) August 25, 2026

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Actualmente, las corridas de toros tradicionales se encuentran totalmente prohibidas en seis estados de la república, a los que se suma la restricción de la violencia aprobada en la Ciudad de México. El avance de iniciativas contra el maltrato animal gana fuerza en las agendas de los congresos locales, poniendo en la mira a las regiones donde esta actividad se mantiene como tradición arraigada.

El mapa de la restricción taurina en el territorio nacional

El avance legal para erradicar las corridas de toros en México registra pasos significativos a lo largo de la última década. De acuerdo con datos normativos asentados en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el marco legal de bienestar animal avanza progresivamente en distintas regiones:

Sonora: Pionero en la materia, vetó las corridas de toros en mayo de 2013 al promulgar la Ley de Protección a los Animales.

Pionero en la materia, vetó las corridas de toros en mayo de 2013 al promulgar la Ley de Protección a los Animales. Guerrero: Aprobó la prohibición en julio de 2014 mediante reformas integrales a su Ley de Bienestar Animal.

Aprobó la prohibición en julio de 2014 mediante reformas integrales a su Ley de Bienestar Animal. Coahuila: Se sumó a las restricciones en agosto de 2015 tras modificar su Código Penal y legislación ambiental.

Se sumó a las restricciones en agosto de 2015 tras modificar su Código Penal y legislación ambiental. Quintana Roo: Estableció la prohibición formal en junio de 2019 dentro de su Ley de Protección y Bienestar Animal.

Estableció la prohibición formal en junio de 2019 dentro de su Ley de Protección y Bienestar Animal. Sinaloa: Se integró formalmente a la lista de entidades sin tauromaquia en 2022 a través de dictámenes aprobados por su congreso.

Se integró formalmente a la lista de entidades sin tauromaquia en 2022 a través de dictámenes aprobados por su congreso. Michoacán: Mantiene discusiones avanzadas y revisiones de ley para evaluar la viabilidad de prohibir espectáculos taurinos en su jurisdicción.

Mantiene discusiones avanzadas y revisiones de ley para evaluar la viabilidad de prohibir espectáculos taurinos en su jurisdicción. Ciudad de México: Mantiene resoluciones judiciales e iniciativas locales que limitan el uso de violencia y el maltrato explícito en festejos públicos.

De esta manera eliminas el ruido visual de los paréntesis y mantienes una jerarquía clara donde la entidad federativa destaca de inmediato ante la lectura rápida.

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Antitaurinos protestan en el Congreso de la CDMX mientras esperan el dictamen en contra de las corridas de toros. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

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El impacto de los eventos de Tlaxcala en el debate público

Las imágenes virales difundidas en redes sociales sobre los encierros urbanos en territorio tlaxcalteca ponen en evidencia los riesgos de las actividades con astados de gran tonelaje en la vía pública. Organizaciones civiles enfocadas en la protección humana y animal señalan que este tipo de eventos no solo derivan en severas afectaciones físicas para los participantes, sino que contravienen los principios básicos de trato digno hacia los animales establecidos en la legislación mexicana.

El análisis legislativo a nivel nacional apunta hacia una transición en la que cada vez más comisiones de medio ambiente y gobernación discuten reformas para erradicar la tauromaquia, considerando la protección y el respeto animal como un eje prioritario de salud y seguridad pública.

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