Aguascalientes, Ags. - Un grupo de 19 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) viajó a Barranquilla, Colombia, en donde aprenderán nuevas estrategias y herramientas para mejorar su desempeño.

Durante su estancia en aquel país participarán en actividades relacionadas con investigación, innovación, tecnología, seguridad, formación policial, investigación científica, ventaja militar y gestión estratégica, además de intercambiar experiencias y buenas prácticas con instituciones de seguridad de otras naciones.

La comitiva la integran 13 hombres y seis mujeres que han destacado en su misión. Todos ellos pertenecen a la División de Carreteras.

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Fueron asignados para participar del 25 al 27 de agosto en el Encuentro Nacional e Internacional de Investigación, Innovación y Tecnología 2026, por invitación de la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional de Colombia, informó el titular de la SSPE, Antonio Martínez Romo.

Destacó que la selección de los 19 policías es un reconocimiento al trabajo que realizan todos los días en las carreteras y puertas de acceso al estado, así como una oportunidad para incorporar nuevos conocimientos a las labores de seguridad en Aguascalientes.

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“Me llena de orgullo que nuestras y nuestros policías representen a la corporación estatal en Colombia. Les he pedido que lleven en alto el nombre de Aguascalientes y de México, y que representen con dignidad, compromiso y profesionalismo a nuestra institución”, aseveró.

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Dijo estar seguro de que fortalecerán sus capacidades y les permitirá adquirir nuevos conocimientos y herramientas para seguir brindando seguridad a las familias de Aguascalientes.

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Además, los conocimientos y experiencias adquiridos los podrán compartir posteriormente con el resto de la corporación, de manera que esta capacitación contribuya también a fortalecer las capacidades de la Policía Estatal.

Dijo que de acuerdo con la visión de la gobernadora Teresa Jiménez, se continuará apostando por la capacitación y profesionalización para contar con policías cada vez mejor preparados, para hacer frente a los retos en seguridad.

dmrr/cr