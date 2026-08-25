Cuernavaca, Mor. - El Gobierno de Morelos y la federación proyectan rehabilitar el sendero de ascenso al cerro del Tepozteco, en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, para mejorar las condiciones de seguridad y protección civil de los visitantes.

La gobernadora Margarita González Saravia informó que el proyecto para mejorar el acceso a la pirámide del Tepozteco fue presentado ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que se trata de un sitio arqueológico.

La intervención busca atender las condiciones actuales del sendero, particularmente en materia de seguridad y protección civil, para ofrecer un acceso más seguro a quienes visitan este atractivo turístico del pueblo mágico de Tepoztlán, dijo en conferencia de prensa.

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González Saravia destacó que es uno de los sitios más visitados durante todo el año, por lo que consideró necesario mejorar su infraestructura.

La gobernadora convocó a conferencia de prensa para informar sobre el desarrollo de 1,234 acciones en materia cultural, turística, deportiva y urbana para rehabilitar infraestructura pública y contribuir a que las familias vuelvan a encontrarse en lugares dignos, funcionales y con identidad.

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Rehabilitarán sendero al Tepozteco en Morelos; buscan mejorar seguridad de visitantes. Foto: Especial.

“La recuperación de los espacios también genera una percepción de seguridad importante. Estamos reuniendo las diferentes líneas de infraestructura social: deporte, cultura y espacios públicos, lo cual permite mejor convivencia y desarrollar con mayor fuerza el tejido social”, afirmó.

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La gobernadora informó que en materia cultural se llevan a cabo 12 intervenciones, con una inversión superior a 32 millones de pesos. Entre ellas destacan el Museo de la Independencia, Sitio de Cuautla, que tras permanecer cerrado durante más de ocho años ha recibido 28 mil 278 visitantes desde la reapertura de su claustro bajo; y el Cine Morelos, donde se destinan más de 5.5 millones de pesos y los trabajos registran un avance cercano al 50 por ciento. La mandataria señaló que la meta es avanzar para que los 36 municipios cuenten con un centro cultural.

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Gobernadora confirma que Sheinbaum visitará Morelos

En otro tema, la gobernadora confirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum visitará Morelos el próximo 3 de septiembre, como parte de la gira nacional que realizará para presentar los avances de los primeros dos años de su administración.

Señaló que Morelos será el primer estado que visite la presidenta dentro de esta gira nacional. Asimismo, informó que el próximo 1 de septiembre acudirá a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para acompañar a Sheinbaum durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

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