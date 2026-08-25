La industria de la música perdió a una de sus estrellas más brillantes: Dolly Parton. La cantante murió este martes a los 80 años de edad, tras permanecer varios días hospitalizada.

La noticia fue dada a conocer a través de un video publicado por la familia, aunque las causas del deceso permanecían en completo hermetismo.

Sin embargo, horas más tarde, los representantes de Parton decidieron romper el silencio y confirmaron que la intérprete de "Jolene" enfrentó una breve lucha contra el cáncer.

Lee también Dolly Parton: los problemas de salud que marcaron sus últimos meses

De acuerdo con información publicada por la revista "People", Dolly pasó sus últimos momentos en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram de Nashville, aunque no se ha informado qué tipo de cáncer padecía.

“Tras una valiente lucha contra el cáncer, Dolly falleció hoy en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, rodeada de sus seres queridos”, escribieron.

[Publicidad]

En el mensaje también se destacó la carrera y el legado, más allá de los escenarios, de Parton a quien describieron como una mujer solidaria y llena de alegría.

"Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a brindar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba. Su generosidad sin igual llegó a la vida de innumerables personas a las que nunca conoció, pero siempre estuvo dispuesta a ayudar”.

El diagnóstico cobra especial relevancia debido a que, apenas hace cuatro días, Parton habló públicamente sobre el deterioro de su salud y reconoció que atravesaba momentos complicados.

[Publicidad]

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no les presté atención cuando cuidaba a Carl (su fallecido esposo)”, dijo a "People".

Aunque no profundizó sobre su estado, dejó claro que estaba recuperándose, pues tenía muchos planes y metas que quería alcanzar.

“Me he obsesionado con mis sueños y aún tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para verlas hacerse realidad”, afirmó.

[Publicidad]

Lee también Muere la cantante Dolly Parton a los 80 años, una de las figuras más importantes de la música country