El Toluca se enfrenta mañana al Austin FC en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Para Antonio Mohamed, este es el primer paso que deben dar para alcanzar su principal objetivo: Conquistar el trofeo del certamen binacional.

"Seguimos poniéndonos como favoritos, en cualquier serie que nos toque jugar en el uno contra uno. No hay ningún tipo de excusas y vamos a afrontar nuestro compromiso por buscar ganar la Leagus Cup", declaró en conferencia de prensa.

Sobre lo que espera de su rival, que no perdió ninguno de sus tres partido en la fase de Liga (dos victorias y un empate), el Turco compartió cuáles considera que serán las "claves" para conseguir la victoria y el boleto a la semifinales.

Lee también Olympiacos revela el número que usará Armando 'Hormiga' González

"Conforme pasen los minutos del partido y si ninguno hace gol, nos vamos a encontrar con un bloque bajo, de entrada tal vez no; después, debemos tener la capacidad de poder mover bien la pelota, recuperarla de inmediato y no permitir contragolpes. No debemos permitir que ellos se sientan cómodo y tener la mayor cantidad de tiempo el control del partido", puntualizó.

[Publicidad]

Respecto a jugar en condición de "local" en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, el director técnico de los Diablos Rojos valoró la "ventaja" de no visitar el Q2 Stadium, la casa del Austin FC.

"Va a ser una cancha neutral, va a ser un 70-30 porque están en su país, pero está bueno que no tengamosque jugar en cancha de ellos", expresó el Turco Mohamed.

Lee también Chino Huerta está de vuelta en México para jugar con Pumas

[Publicidad]

Por su parte, su jugador, el argentino Franco Romero compartió su opinión de cara al duelo donde buscarán clasificar entre los cuatro mejores de la Leagues Cup.

"Estamos en una fase final de un torneo que no hemos podido ganar todavía, pero nos hemos acostumbrado, en el último tiempo, a romper rachas. Tenemos muchas ganas y esperamos poder sacar el partido adelante y poder pasar de llave. [Sobre] la localía, está un poco dividida, creo que los dos somos visitantes", manifestó el volante del Toluca.