Luego de concretar su llegada al futbol europeo y comenzar los entrenamientos con sus nuevos compañeros, Armando González sigue dando pasos importantes en su aventura con el Olympiacos de Grecia. El delantero mexicano, formado en Chivas y considerado una de las grandes promesas ofensivas del futbol nacional, ya se enfoca en lo que podría ser su debut oficial con el conjunto helénico.

El atacante, que formó parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, apunta a convertirse en una pieza importante dentro del proyecto deportivo del club griego, que buscará mantenerse como protagonista tanto en el torneo local como en las competiciones europeas.

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De cara al inicio de la temporada, Olympiacos actualizó la información de su plantilla en su sitio web oficial, confirmando el dorsal que utilizará el mexicano durante su primera campaña en el futbol europeo.

González, quien podría tener sus primeros minutos este fin de semana, portará el número 34, el mismo que utilizó durante su etapa con Guadalajara y con el que se ganó el reconocimiento de la afición rojiblanca gracias a sus destacadas actuaciones y goles en la Liga MX.

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El siguiente juego del Olympiacos será ante el Asteras en la Jornada 2 de la Superliga de Grecia, un juego en el que el mexicano podría tener oportunidad de jugar.