Durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos en el municipio de Peñón Blanco, Durango, integrantes de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano aseguraron dos armas de fuego, una corta y otra larga, 145 cartuchos, ocho cargadores, 14 mil 800 dosis de metanfetamina, tres mil 98 dosis de cocaína, dos mil 510 dosis de marihuana y 474 cigarrillos de esa misma hierba.

Así como dos millones 113 mil pesos, un vehículo y diferente equipo táctico; no hay detenidos.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en este municipio duranguense, para continuar con las investigaciones y acciones periciales.

Aseguramiento de armas de fuego, droga, dinero en efectivo, entre otras cosas, en el municipio de Peñón Blanco, Durango. Foto: Especial

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) enfatizó que estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, con la finalidad de contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.

Reiteró que durante la presente administración han asegurado 25 mil 765 armas de fuego, cuatro millones 610 mil 760 cartuchos, 114 mil 626 cargadores, 47 mil 659 vehículos, 128 mil kilos de marihuana, 20 mil kilos de cocaína, 147 mil kilos de metanfetamina y 226 millones 224 mil 865 pesos, lo que debilita las estructuras criminales.

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