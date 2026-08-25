En las últimas semanas, Erik Lira se ha robado los reflectores del futbol mexicano por ver si podrá concretar su salida al futbol europeo o si se quedará en Cruz Azul, donde es capitán y multicampeón, además de ídolo, a pesar de haberse formado en la cantera de Pumas.

En los últimos dos años, Lira vivió el sueño de consolidarse en Selección Mexicana y jugar una Copa del Mundo. Ahora está a punto de emigrar al viejo continente y sin mirar atrás, parece haberse olvidado de sus inicios en Ciudad Universitaria.

En una entrevista con el Cruz Azul, fue cuestionado si fue "re-hecho" en La Noria, y su respuesta fue contundente: "Sí, sí, re hecho en La Noria, con eso".

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"¿Hoy qué es Cruz Azul? Es mi casa, es quien se fijó en mí cuando todavía no me consideraba jugador de Primera División, y es a la que le he entregado todo, porque he vivido buenos, malos, muy malos, muy buenos, excelentes, y el que me llevó a jugar un Mundial, eso es Cruz Azul", mencionó Lira, que dejó a los Pumas en 2022 para convertirse en el nuevo referente de la Máquina.

Ante la posibilidad de que se convierta en jugador del Mónaco, al capitán celeste le preguntaron cómo le gustaría ser recordado por la afición, y su respuesta dejó sentimientos encontrados, recordando ese título conquistado en la cancha de su exequipo.

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"Como el capitán que levantó la Décima en CU, y después como esa persona resiliente que siempre quiso ganar y que siempre entregó todo en la cancha", concluyó.

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