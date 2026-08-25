Hoy arrancan los cuartos de final en la Leagues Cup 2026. La Liga MX llega con la pesada losa de tener que imponerse a los clubes de la MLS, que han dominado este certamen desde que se hizo oficial y se expandió.

El Monterrey, el América, el León y el Toluca son los cuatro representantes mexicanos.

Carlos Salcido, embajador del torneo, reconoce que ve grandes posibilidades de que tres de los cuatro tricolores avancen a la siguiente ronda y, a la postre, uno de ellos levante el trofeo.

“Estoy convencido de que este torneo, este año de la Leagues Cup, puede ser de un equipo mexicano”, contestó el exfutbolista, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Para entender el dominio de la MLS sobre la Liga MX basta con ver el historial del torneo, donde resalta que en 2024 y 2025 ningún club nacional logró avanzar a la antesala de la final.

El último registro de un equipo mexicano en semifinales se dio en 2023, cuando el Monterrey logró meterse a esa instancia, aunque quedó eliminado.

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“Monterrey, por el paso que lleva y por el crecimiento con Matías [Almeyda], ha mostrado un buen futbol y puede ser. Toluca tiene un equipo muy maduro, que está acostumbrado a jugar este tipo de fases, partidos de eliminación. Entre América y León, yo pondría a León, pero por el momento que está pasando. Mentalmente, está disfrutando el torneo, en un gran momento, han creado un buen conjunto. Más o menos de los cuatro, pienso que tres pueden estar en la siguiente fase”, analizó el canterano de las Chivas.

El ex del PSV Eindhoven dejó fuera a las Águilas para no ser arrogante al poner a los cuatro equipos mexicanos en la siguiente fase, aunque considera que el América también tiene posibilidades de llegar a las semifinales.

“Puedo decir también América, porque es un gran equipo, que está acostumbrado también a jugar en esta fase, pero no me quiero escuchar tan soberbio”, finalizó un risueño Salcido.

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