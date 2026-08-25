En los Rayados, existe molestia contra los organizadores de la Leagues Cup, por los problemas de logística que sufrieron e impidieron que llegaran con tiempo a Estados Unidos para preparar su partido de cuartos de final contra el Fire de Chicago.

Después de enfrentar al León el viernes, La Pandilla tenía programado su viaje a Chicago el domingo y, después de haber esperado al menos cinco horas en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el club no pudo volar, ya que el avión que fue puesto por la Leagues Cup presentó fallas mecánicas que impidieron su despegue. Por eso, se vieron obligados a aterrizar en la Ciudad de los Vientos con menos de 24 horas para el silbatazo inicial.

Esta no es la primera vez que un equipo mexicano sufre por las fallas de logística en la Leagues Cup, aunque para el cuerpo técnico y directiva de los Rayados representó un gran obstáculo en la preparación ideal de un partido tan importante, ya que este torneo es la última oportunidad que tiene el Monterrey para obtener un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.

El volante español Óliver Torres habló antes de viajar a Estados Unidos y aseguró que el plantel no pone excusas, ni pretextos.

“La motivación para nosotros va más allá de un fallo mecánico; al final, es parte de lo que puede pasar. Hemos descansado bien, hemos estado juntos y conviviendo... Esperamos hacer un buen partido”, mencionó.

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