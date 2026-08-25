Un mes después de su debut oficial como director técnico en el Monterrey, llegó el primer gran reto para Matías Almeyda al frente de los Rayados.

Frente al Fire de Chicago, en el estadio SeatGeek, La Pandilla busca instalarse en semifinales de la Leagues Cup y garantizar que —ya sea en la final o el partido por el tercer lugar— competirá por un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf, su gran objetivo en este torneo.

El premio por clasificar de forma agónica a la fase final es enfrentar al líder de la MLS en este torneo, que —además— eliminó al Cruz Azul y, entre esta Leagues Cup y el campeonato local, acumula siete partidos sin conocer la derrota, seis con triunfo. Para colmo, el punto débil de esta Pandilla es la defensa y el Fire cuenta con el goleador polaco Robert Lewandowski.

Andrew Gutman, lateral izquierdo del cuadro estadounidense, mencionó que “para nosotros significa dar el siguiente paso, poder demostrar que somos un gran equipo y, además, llegando a la Leagues Cup nos pusimos el objetivo de ganar este trofeo. El club hace mucho no es campeón, así que queremos lograrlo”.

Con su reciente derrota en León, el Monterrey cortó una racha de tres partidos consecutivos con victorias, sufridas, pero obtenidas gracias a la personalidad que asumió este equipo desde la llegada de Almeyda.

Los Rayados registran 29 partidos oficiales ante equipos de la MLS, en los cuales ha conseguido 16 triunfos, cinco empates y ocho derrotas.

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