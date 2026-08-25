Después de más de un año de amenazas, pausas, excepciones y negociaciones, Estados Unidos y Canadá entraron este fin de semana en la fase más aguda de su guerra comercial. Desde la madrugada del sábado, Estados Unidos cobra un arancel adicional del 50% a unos 20 mil millones de dólares estadounidenses en productos canadienses. ¿Qué está pasando entre estos dos socios de norteamérica? Valeria Moy, economista y directora del IMCO, nos habla al respecto.

En otros temas:

Incertidumbre sobre quién cubrirá el interinato de Rubén Rocha Moya / Ucrania conmemora su independencia mientras sigue luchando por defenderla frente a Rusia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.