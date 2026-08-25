Washington.- El presidente Donald Trump afirmó el martes que está considerando cambiar el nombre del lago Ontario a “lago América”, mientras se intensifica la guerra comercial entre Washington y Canadá.

Un cambio así recordaría la medida unilateral tomada por el presidente republicano el año pasado, cuando mediante una orden ejecutiva rebautizó el golfo de México como el "golfo de América".

Estados Unidos y Canadá están enfrascados en una disputa comercial, y se espera que Canadá anuncie el martes medidas de represalia en respuesta a las decretadas por la Casa Blanca, que durante el fin de semana impuso aranceles del 50% a productos canadienses valorados en 20 mil millones de dólares después del fracaso de sus conversaciones.

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“Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, ya que no esperamos hacer muchos negocios con Ontario en adelante”, dijo Trump el martes en redes sociales.

Ontario es la provincia más poblada de Canadá y alberga la industria automotriz del país.

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La retórica entre los dos países se está recrudeciendo: Trump dijo el lunes a los líderes canadienses que “se alineen” o enfrenten consecuencias “MUCHO PEORES” que los aranceles existentes; el primer ministro canadiense, Mark Carney, acusó a Washington de intentar subordinar a Canadá.

Trump también amenazó con nuevos aranceles del 50% a los vehículos canadienses, autopartes y acero, mientras Carney dijo que las demandas comerciales de Estados Unidos mostraban que Washington quería “destruir nuestras principales industrias”, incluidas la automotriz, la del acero y la del aluminio.

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Canadá y Estados Unidos comparten una de las mayores relaciones comerciales del mundo, con cadenas de suministro profundamente integradas en autos, energía, agricultura y manufacturas, lo que hace que una pelea comercial prolongada sea potencialmente costosa para empresas y trabajadores en ambos lados de la frontera.

Las empresas y los consumidores están atrapados en medio, enfrentando incertidumbre sobre cuánto podrían aumentar los precios.

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