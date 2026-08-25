A propuesta de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó que el nuevo Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario lleve el nombre de Annie Pardo Cemo, Profesora Emérita de la UNAM, Investigadora Nacional Emérita y Premio Nacional de Ciencias 2022, en reconocimiento a más de cinco décadas dedicadas a la investigación, la docencia y la formación científica.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas señaló que la decisión busca vincular uno de los proyectos educativos y culturales más importantes de la ciudad con una trayectoria que representa conocimiento, rigor académico y compromiso con la formación de nuevas generaciones. “Queremos que este espacio tenga un nombre acorde con lo que busca representar.

La doctora Annie Pardo ha dedicado su vida al conocimiento, a la investigación y a la formación de nuevas generaciones. Que su nombre acompañe a este recinto es una manera de convertir esa trayectoria en inspiración para el futuro”, expresó.

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La científica mexicana es, además, madre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta municipal de Nuevo Laredo señaló que el reconocimiento busca trascender el propio nombramiento y dejar un referente permanente para quienes tengan en este espacio su primer acercamiento a la ciencia, la tecnología y la innovación. “Hay trayectorias que abren camino e inspiran aquienesvienen detrás.

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Queremos que niñas, niños y jóvenes conozcan historias de mujeres mexicanas que han dedicado su vida al conocimiento y entiendan que la ciencia también puede ser parte de su propio futuro”, afirmó Canturosas Villarreal.

Semillero de vocaciones científicas

El nuevo Museo de Ciencia, Tecnología y Planetario está concebido como un espacio interactivo para acercar la ciencia y la tecnología a las familias de Nuevo Laredo, complementar la formación de las nuevas generaciones y contribuir al surgimiento de vocaciones científicas. Con esta decisión, el nombre de Annie Pardo Cemo quedará ligado de manera permanente a un recinto orientado al conocimiento y al futuro, convirtiendo el reconocimiento a su trayectoria científica en un legado para las próximas generaciones.