Oaxaca de Juárez.— En 2025, Gerald Romo Aguilar contactó a una agencia inmobiliaria para vender su casa, un patrimonio que le costó 20 años construir a su madre Gladis Aguilar de la Cruz.

En octubre de ese año los agentes inmobiliarios le comunicaron que había un cliente interesado; seis meses después, descubrió que todo fue un fraude para despojarlo de su vivienda.

Al realizar su propia investigación, encontró que se trataba de un esquema de despojo que involucra a funcionarios públicos, abogados, arquitectos y peritos valuadores.

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Como cabezas visibles de esta red señala a dos hombres identificados como Vladimir A. M. y Víctor Hugo P. C., quienes —afirmó— cuentan con protección de autoridades del gobierno estatal, corporaciones de seguridad y procuración de justicia, y la complicidad de funcionarios del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO), antes Registro Público de la Propiedad.

Agregó que estas personas también son investigadas por el despojo con violencia de otra casa en el Centro Histórico de la capital.

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La estafa

Gerald Romo detalla que el despojo se dio a través de funcionarios del IFREO, quienes habrían falsificado y alterado los documentos de propiedad. Pusieron la casa a nombre de Víctor Hugo P. C., y para ello falsificaron o presentaron un documento apócrifo de un instrumento notarial de compraventa con fecha de 2017.

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Además, falsificaron una cédula catastral, un recibo de pago a favor del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez por concepto de impuestos por traslado de dominio, un comprobante de pago a una institución bancaria a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca y una constancia de registro presuntamente emitida por el Registrador del Distrito Judicial del Centro el 17 de febrero de 2017, entre otros documentos.

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Señala que los documentos falsos fueron hechos en hojas oficiales y contaban con sellos de instituciones públicas, los cuales se pudo comprobar que fueron falsificados de manera digital y que utilizaron el libro del notario Eduardo García Corpus.

Ante esto, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) por los delitos de asociación delictuosa, fraude, intimidación y extorsión.

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Para la víctima, los responsables no pretendían quedarse con la propiedad, sino solicitar un crédito bancario y dejar la casa como garantía.

Modus operandi

Gerald Romo explicó que Vladimir A. M. y Víctor Hugo P. C. se presentan como personas interesadas en comprar una propiedad, nunca regatean el precio, dicen que comprarán con un crédito hipotecario y piden dejar de promocionar la venta de la propiedad. Para ello, dejan un depósito de 50 mil pesos e incluso, aseguran que si no se autoriza el crédito, ese dinero se va a fondo perdido.

Posteriormente, piden hacer algunas modificaciones a la vivienda —como impermeabilización o reparaciones eléctricas— con el argumento de que el banco autorice el crédito, pero es para ganar tiempo.

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Otra persona involucrada es un hombre que se identifica como el arquitecto Adán Othón, quien presuntamente es el encargado de hacer el avalúo de la propiedad, pero de quien no hay ningún registro en internet ni redes sociales.

Este hombre es mencionado en al menos otras tres carpetas de investigación en igual número de casos de despojos.

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Gerald Romo explica que fue un abogado quien le alertó que los supuestos compradores eran estafadores que armaban un despojo.

“Me dijo, van a simular una deuda y te van a acusar de que tú los quisiste defraudar, y luego te van a despojar de tu casa”.

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Ante la alerta, Gerald Romo organizó una reunión con la agencia inmobiliaria y los supuestos compradores, quienes argumentaron que el banco no les iba a otorgar el préstamo por un asunto legal con el municipio de Oaxaca, por el paraje en el que está ubicada la vivienda. En ese momento, terminó la negociación con ellos.

Gerald Romo presentó una denuncia por suplantación de identidad, asociación delictuosa, fraude, intimidación y extorsión. Foto: Juan Carlos Zavala/ EL UNIVERSAL

Después, en julio de 2026, llegó un nuevo comprador, y cuando acudieron al IFREO para solicitar los documentos de la propiedad para cerrar el trato le informaron que la casa estaba a nombre de Víctor Hugo P. C.

Previamente, Vladimir se volvió a comunicar con Gerald Romo para decirle que aún estaba interesado en la casa.

Gerald Romo explica que en esa llamada Vladimir utilizó los depósitos previos, los pagos de trámites, así como los avalúos para argumentar que él tenía una deuda con ellos.

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“Fue que me di cuenta de que estas personas sí pertenecen al Cártel del Despojo”, dijo.

La denuncia

Gerald Romo y su madre acudieron ante la vicefiscalía del Sector Metropolitano de la Fiscalía General de Oaxaca para presentar la denuncia formal por los delitos de suplantación de identidad, en el caso de su madre; asociación delictuosa, fraude, intimidación y extorsión.

Cuando el Ministerio Público solicitó un informe al IFREO, la dependencia negó tener información. Hasta el 11 de junio de 2026, la casa continuaba a nombre de Víctor Hugo P. C.

Sin embargo, en la segunda solicitud de información al IFREO por parte del Ministerio Público, la propiedad estaba de nuevo a nombre Gladis Aguilar.

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“Me habla Vladimir y me dice que ya sabe que puse la denuncia y que le habían avisado sus amigos de la Fiscalía de Oaxaca. También me dijo que Víctor Hugo estaba molesto. Esto fue un acto de intimidación muy claro”, mencionó.

Posteriormente, abogados de cobranza llegaron a su domicilio en un vehículo color blanco, similar al que utilizaba Víctor Hugo, y pegaron un documento en su puerta. Tras ese hecho presentó una segunda denuncia por actos de intimidación y extorsión.

De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, a la fecha hay tres carpetas de investigación abiertas contra Vladimir A. M. y Víctor Hugo P. C. por igual número de casos de despojo de propiedades; y también hay antecedentes de otros casos.

Un problema grande

De acuerdo con la FGEO, en Oaxaca hay 4 mil 796 carpetas de investigación por el delito de despojo de propiedades y 5 mil 250 afectados.

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En estos esquemas están involucrados funcionarios de Catastro, del IFRO, el Registro Civil, así como notarios públicos y particulares.

Por estos hechos han sido detenidas nueve personas, entre ellos Jorge Zárate Ramírez, exdirector del Registro Civil de Oaxaca y Notario Público 84.

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