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Ana Sáez sabe que crear contenido para redes sociales no es lo mismo que crear un personaje. Aún así, decidió arriesgarse, intentarlo y pasarla bien en un foro de televisión que implica horas de grabación.
“He aprendido a divertirme y a hacer cosas nuevas y a seguir adelante, a pesar de que a veces me digo: ‘¡Ay, no sé hacer esto!’”
La joven forma parte de La pícara soñadora, el nuevo M-Drama de Televisa. Este formato está basado en historias de corta duración que retoma elementos del melodrama mexicano con la estructura de los K-Dramas coreanos, y representa para ella una nueva oportunidad de proyección para quien se dio a conocer como creadora de contenido en las redes sociales.
Originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, Sáenz formó parte de Más random, de Telehit, y posteriormente se hizo de un espacio en redes sociales como creadora de contenido bajo el personaje de Chica Ardilla, con el que compartía humor a través de piropos humorísticos.
Para la actriz, explorar distintas áreas le ha permitido descubrir nuevas facetas de sí misma.
“Ha sido emocionante haber sido conductora, creadora de contenido y actriz. Las tres me encantan”.
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Desde esta semana, Ana da vida a Rosa Fernández en la nueva versión de La pícara soñadora, personaje que en 1991 fue interpretado por Claudia Ramírez.
En la historia rosa mantiene una estrecha relación con Lupita López y atraviesa una situación complicada cuando es acusada de robo.
La micronovela sigue a Lupita, joven que trabaja y estudia y que, después de quedarse sin hogar, vive a escondidas en los almacenes donde trabaja, pero su vida cambia cuando conoce al heredero de la tienda.
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