¿Qué podría ver una persona si entrara al cerebro Slobotzky, uno de los integrantes de La cotorriza, el programa irreverente y para algunos agresivo del que es conductor el aludido junto con Ricardo Pérez?

¿Habrían telarañas, estaría todo oscuro o encontraríamos mucha vida?

La productora Fernanda Meza responde a la interrogante porque se encuentra en la hechura de El mágico cerebro de un hombre atormentado, cinta protagonizada por los creadores del concepto La Cotorriza, Alex Fernández y Daniel Sosa.

Trama irreverente

La película, que se ha filmado en locaciones de Ciudad de México y Chihuahua, está escrita y dirigida por Carlos Santos, también realizador de Señora Influencer y ¡Qué huevos Sofía!

“Slobotzky tiene un accidente y sus amigos tienen que resetear su memoria metiéndose en su cerebro y luchar contra todo lo que ahí tiene” , adelanta Meza.

“Como todas las películas de Carlos, es una torta cubana (risas) tiene amor, comedia, acción, risas, de todo”, abunda.

[Publicidad]

Sosa, a quien el año pasado se le vio en la serie Y llegaron de noche, es uno de los amigos que se meten a la cabeza del comediante y no de muy buena manera.

En la historia, Daniel Sosa se mete en la cabeza de Slobotzky. Foo: Clasos

“Ahí no somos un personaje, somos nosotros mismos. De todos soy el único que no quiere ir, es como el más consciente, pero al mismo tiempo el más embarrado. Estará divertido”, dice Sosa.

La Cotorriza inició como un podcast conducido por Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky y ha saltado a los medios de comunicación entre su humor irreverente y sus controversias.

[Publicidad]

“Le pusimos La Cotorriza porque ya somos tíos (por la edad)”, explicó Slobotky en el primer episodio, subido hace seis años.

El mágico cerebro de un hombre atormentado se verá en salas cinematográficas en 2027.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.