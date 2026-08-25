A sus 31 años, Danna asegura que dejó de preocuparse por convencer a los demás de quién es. Después de crecer frente a las cámaras y vivir su adolescencia y vida adulta bajo la mirada pública, la cantante dice sentirse más cómoda con su cuerpo, sus decisiones y hasta con lo que piensan de ella.

Esa seguridad es la que quiso reflejar en “Wet Dreams”, segundo capítulo de Visions, proyecto musical que decidió dividir en tres EP y cuyo nuevo material estrenará este jueves.

Si la primera entrega, “Lucid Dreams”, estaba enfocada en la introspección y el universo de los sueños lúcidos, ahora la intérprete de “Mala fama” dirige la mirada hacia el cuerpo, la sensualidad, la sexualidad y su energía femenina.

“Me siento completa. Siento que tengo ese fuego interno bien encendido, poderosa, confiada, cómoda conmigo. Creo que me siento más yo que nunca y con la capacidad de decisión de: ‘hoy quiero esto, hoy no quiero esto’, y de sentirme tan poderosa en esas decisiones, tanto personales como creativas. Me siento mejor conmigo misma, me siento entera”, dijo durante un encuentro con medios.

Para llegar ahí, reconoce, también tuvo que modificar la manera en la que entendía el amor.

Al recordar a Danna adolescente, considera que durante años depositó parte de su identidad en relaciones sentimentales y entregó a otras personas un amor que todavía no había aprendido a reservar para ella.

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“Hace 15 años tenía una definición del amor, creía que las relaciones eran todo lo que tenía, los novios y ese amor tan puro de dar todo de ti. Di más amor del que había guardado para mí. Y es muy bonito saber que ese amor es completo para mí hoy y tengo para alguien más. Hoy la definición del amor se ha vuelto algo que veo en el espejo todos los días, porque si no me amo a mí, no puedo amar a nadie”.

La cantante mantiene actualmente una relación y comparte con su pareja, el cantante y productor Alex Hoyer, parte del proceso profesional, pues ambos participaron como productores ejecutivos de “Wet Dreams”.

Sin embargo, asegura que incluso dentro de una relación ha aprendido a defender su individualidad, su sexualidad y a elegirse a sí misma.

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“Estar tan segura de ti con tu sexualidad, porque la sexualidad no es con el otro, empieza contigo también, ha sido un proceso tan bello de descubrirme, sobre quién soy, sobre lo que me gusta, cómo construyo a partir de hoy mi vida y mis elecciones para poder tener buenas relaciones alrededor”.

Esa misma idea aparece en temas como “Xula”, junto a Nicole Horts, concebido como un recordatorio de arreglarse y sentirse bien para una misma, sin colocar el valor personal en la aprobación externa, algo que, asegura Danna, a estas alturas de su vida ha dejado de perseguir.

“No tengo control sobre lo que los demás piensan de mí. Cada quien va a pensar desde quién es y desde su perspectiva. Eso no queda en mi responsabilidad; tampoco voy a gastar mi energía en tratarte de convencer de algo. I’m just living my life”.

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