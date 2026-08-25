Tras expresar su confianza en que la candidatura de Morena a la gubernatura de Michoacán será para una mujer, la diputada con licencia Fabiola Alanís Sámano advierte que el reto rumbo a las elecciones de 2027 es mantener la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

En entrevista con EL UNIVERSAL, la extitular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres destaca que la actual dirigencia morenista es sensible al tema de la paridad sustantiva, por lo que considera muy probable que de las 17 gubernaturas que estarán en disputa el próximo año, Morena postulará a mujeres candidatas en más de nueve.

Fabiola Alanís destaca que en su búsqueda de la Coordinación de la Defensa de la Transformación ha vuelto a recorrer Michoacán casa por casa para dialogar con la gente y escuchar su voz y sus necesidades.

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Prevé que en los próximos días, previo a la aplicación de las encuestas de Morena, seguirá “gastando suelas, caminando, encontrándonos con la gente en las colonias, en las comunidades, con diferentes sectores. Eso es fundamental”.

Resalta que otra de sus prioridades será seguir construyendo la unidad en el partido, pues “nosotros no podemos renunciar como movimiento a construir la unidad, a marchar juntos. Todas y todos nos necesitamos, y permanentemente estamos buscando coincidir y entender que hay un solo objetivo, un solo proyecto, que es un proyecto de nación, y necesitamos caminar juntas y juntos.

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“Quiero ser factor de unidad. No tengo dificultad con ningún compañero ni la tendré, ni agravios. Conmigo se han portado impecable todos. Yo he reconocido la trayectoria de todas y de todos, y también he reconocido que nos necesitamos todas y todos. No hay que renunciar a la necesidad de la unidad, porque es lo que la gente está esperando también. Quieren vernos unidos y avanzando, también en la construcción de la alianza con el Partido Verde y el Partido del Trabajo”, señala.

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¿En aras de la unidad, usted aceptará cualquier resultado en las encuestas y exhortaría al resto a hacer lo mismo?

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—Sí, nosotros estamos preparados para sacar adelante al estado, para sacar adelante este proceso. Este es un extraordinario momento para las mujeres en Michoacán.

¿La oposición pesa?

—No, hay una abismal diferencia entre el peso político, no solamente cualitativo, sino cuantitativo que tiene Morena. Nosotros sacamos en la elección de 2024 un poco más de un millón de votos, eso fue lo que sacó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ganamos nueve de 10 distritos federales. Entonces, es una gran fuerza organizada, con un gran programa, con principios, con estatutos, con estructura.

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¿Cómo ve que se concrete la aspiración de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, de convertirse en candidata?

—Nosotros vamos a esperar a ver qué definen los partidos políticos. No sabemos, el movimiento de Uruapan, que es muy local, con quién va a competir finalmente o si va a competir por las siglas de algún partido político. En Morena estamos preparados para sacar adelante bien este proceso y refrendar la mayoría que tenemos en el estado.

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¿Considera que la fuerza que tiene Grecia Quiroz está acotada a Uruapan?

—Yo hablo de un movimiento que es muy local, que tiene una presencia muy local. Nosotros sacamos poco más de un millón de votos. En Uruapan sacaron 92 mil votos, entonces no hay punto de comparación entre esta fuerza, este movimiento muy local, con Morena.

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