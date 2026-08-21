Glladyz Butanda Macías, exsecretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán (Sedum) y aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura del estado, afirmó que la llamada Cuarta Transformación mantendrá el gobierno y será una mujer la que tome las riendas de Michoacán.

La exfuncionaria criticó que la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, asesinado el año pasado, no renuncie al cargo y destine presupuesto municipal para su promoción electoral.

Además, aseguró que el gobierno actual de Alfredo Ramírez Bedolla, con el apoyo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado resultados tanto en materia de seguridad, economía e infraestructura.

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Seré una digna representante

Gladyz Butanda manifestó que, si así lo decide el pueblo michoacano en la encuesta interna que realizará Morena, será una “digna” representante de la llamada Cuarta Transformación en Michoacán, cercana a la gente, y que compartirá la visión de gobierno que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con una trayectoria de 17 años en el servicio público, la exsecretaria estatal garantizó que estará acompañada por un equipo con los mejores perfiles y que no gobernará con “improvisados”, ni con amigos, sino con aquellos que demuestren tener experiencia.

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“El primer gobierno de Morena en Michoacán ha dado resultados y eso nos va a dar la confianza para la continuidad en 2027 pese a toda esta guerra que estamos viendo, a esta desacreditación que se busca hacer desde la derecha y desde otros intereses fuera de nuestro país.

Entrevista a Gladiz Butanda Macías, aspirante al gobierno de Michoacán. Foto: Santiago Cadena/El Universal

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“Tenemos el respaldo de la ciudadanía de Michoacán. Les hemos demostrado que gobernamos bien y eso nos garantiza que en 2027 Morena continúa”.

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¿En 2027 será una mujer que gobierne Michoacán?

—Completamente.

¿Será Gladyz Butanda la primera gobernadora de Michoacán?”

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—Si la ciudadanía así lo decide en la encuesta que tenemos de nuestro partido, seré una digna representante de nuestro movimiento, cercana a la ciudadanía.

Nos vamos a rodear de los mejores perfiles, hombres y mujeres que hayan demostrado tener ya esta experiencia en diversos temas. No vamos a gobernar con improvisados ni con amigos.

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Grecia Quiroz debe renunciar

Al condenar el asesinato de Carlos Manzo, Gladyz Butanda llamó a Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, a renunciar al cargo, pues acusó que está haciendo campaña política con presupuesto municipal con miras al proceso electoral del próximo año.

Acusó que en Uruapan hay una “falta de gobierno” porque, dijo, la alcaldesa se ha dedicado a hacer proselitismo por todo el estado acompañada de su equipo.

“Vemos a una presidenta de Uruapan prácticamente ya siendo candidata de MC, la vemos volcada hacia la derecha de Michoacán y eso, sin duda, pues desvirtúa el proyecto que se tenía en un inicio con el presidente Carlos Manzo.

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“Está muy mal que siendo presidenta municipal utilice los recursos públicos de las y los uruapenses para hacer campaña. Que sea congruente con el pueblo, porque hay muchas carencias en Uruapan. Hay una falta de gobierno municipal importante. Si quieres andar en campaña, pues renuncia para que te vayas a campaña”.

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