Culiacán, Sin. - La expresidenta estatal y diputada local del PRI, Paola Garante Valenzuela afirmó que su registro en la plataforma abierta del Partido Acción Nacional para competir en el próximo proceso electoral no significa su salida o renuncia a su militancia en las filas del tricolor.

Aclaró que, como impulsa la construcción de una alianza total de todos los partidos de oposición en Sinaloa, tomó esa determinación de presentar su inscripción en el proceso que inició a nivel nacional el blanquiazul.

Puntualizó en una conferencia celebrada en la sede del Poder Legislativo en el Estado: “Los verdaderos adversarios están afuera, no dentro del PRI; sigo siendo priista y no he renunciado, ni podría renunciar a mi militancia”.

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Garate Valenzuela dijo que aceptó la invitación a registrarse porque es congruente con sus convicciones aliancista y porque desde el PRI, en los ámbitos nacional, estatal y municipal se ha planteado la necesidad de construir una alianza amplia que ofrezca a los sinaloenses una verdadera alternativa para sacar a los narcos políticos de Morena.

Subrayó que la plataforma de Acción fue abierta tanto a militantes como a ciudadanos sin partido, particularmente a quienes quieren comparten la preocupación por el rumbo de Sinaloa y consideran necesario construir una alternativa política.

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Paola Garate, citó que los verdaderos adversarios están afuera, entre los narcos políticos de MORENA y sus aliados, por lo que no se deben equivocarse de objetivo ni permitir que las diferencias entre quienes desean el cambio terminen por beneficiar a los morenistas.

dmrr