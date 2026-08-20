El aspirante a encabezar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que “no tiene padrinos políticos” en este proceso interno, pero cuenta con la experiencia para consolidar la paz en el estado y un plan para el desarrollo agroexportador.

El fiscal de Michoacán con licencia expresó su respeto a Grecia Quiroz, edil sustituta de Uruapan y viuda de Carlos Manzo.

¿Por qué esta aspiración después de ser fiscal y secretario de Gobierno?

—Al haber ocupado estas dos responsabilidades... me tocó enfrentar las problemáticas y resolverlas políticamente, así como hacer valer el Estado de derecho.

Yo no tengo padrinos políticos. Fue a partir de esta determinación y de esta experiencia que me tocó vivir estos meses, estos años, ahora que se vino este proceso de convocatoria que hace nuestra dirigencia nacional para coordinar los comités en defensa, [que] decidimos participar luego de algunas valoraciones con compañeros, con ciertos liderazgos, con el equipo y algunas otras consultas demoscópicas, fue que tomamos la determinación.

¿Qué tanto va a influir la candidatura de Grecia Quiroz?

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—Cuando ella decida participar políticamente, las condiciones se abordarán en ese sentido. Ahorita tiene mi respeto por ser una víctima indirecta, por lo que sucedió en Uruapan con el asesinato de Carlos Manzo. Pero ya la situación política y en las etapas que se vienen, ya entra un rol distinto, en el cual se tiene que visualizar realmente qué es lo que se quiere para Michoacán, qué ofrecerá cada candidato. En mi caso, pongo a disposición mi experiencia como fiscal, secretario de Gobierno y diputado federal.

¿Hay piso parejo en Morena?

—Estamos convencidos de que el trabajo territorial, la presencia constante de los municipios es la encuesta principal que se puede evaluar al estar de cara al pueblo y tener comunicación con los sectores más allá de las asambleas informativas, de las visitas casa por casa. Y si hay piso parejo o no, eso en territorio no lo he percibido.

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¿Cuál es su propuesta?

—El tema de seguridad, fundamental. El segundo es un acompañamiento ambicioso en el tema del campo, en los dos rubros sustanciales —que es la ganadería y agricultura—, y el acompañamiento, sobre todo en la pequeña, mediana empresa en cuanto a incentivos fiscales, el tema de sistemas crediticios.

¿Qué propone en el tema del aguacate, en los problemas de exportación?

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—Hay una coordinación entre las autoridades mexicanas y de Estados Unidos, y lo que se debe hacer es fortalecer el combate a la delincuencia para evitar que se genere violencia en las zonas productoras y empacadoras... Debe continuar la relación y la vinculación que pueda atenderse, pero también un mayor estado de fuerza que haga recorridos constantes, disuasivos y preventivos.

¿En materia de seguridad??

—La experiencia que tuve en la Fiscalía General de Justicia fue que en un corto plazo, de 11 meses, hicimos cambios drásticos para recuperar la confianza en la institución, como fue la rotación de personal, una verdadera coordinación con fuerzas federales, el uso de la inteligencia para detener a generadores de violencia, lo que permitió en los últimos meses detener a 89 líderes del crimen, algo inédito.

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