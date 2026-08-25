En los últimos 15 años, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha registrado 370 reformas, una cifra que representa una “gran avalancha” de modificaciones si se compara con las 503 acumuladas entre 1917 y 2010, señaló Francisco Burgoa Perea, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Durante la conferencia 15 años de reformas constitucionales: derechos humanos y poder judicial. Panorama histórico y actual, organizada a distancia por el Museo de las Constituciones, el abogado constitucionalista destacó que el número de modificaciones realizadas en los últimos tres lustros es “verdaderamente amplio” respecto del periodo anterior.

Precisó que las reformas más recientes fueron publicadas el pasado 2 de junio y que, actualmente, sólo 17 de los 136 artículos de la Carta Magna conservan su texto original, lo que representa 12.5%.

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En contraste, 119 artículos, equivalentes a 87.5% del total, han sido modificados desde la promulgación de la Constitución de 1917.

Burgoa Perea señaló que entre las reformas que continúan generando debate se encuentra la relacionada con el Poder Judicial, cuyo propósito fue establecer la elección mediante voto popular directo de jueces, magistrados y ministros.

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Explicó que permanece abierta la discusión sobre si este modelo realmente mejorará el sistema de justicia y si garantizará de manera automática un mayor acceso a ella.

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