Las lesiones no dejan en paz al Toluca en el inicio del segundo semestre del año.

Marcel Ruiz, Paulinho, Erick Gutierréz, Santiago Simón, Luis García, Édgar López y Nicolás Castro son los futbolistas escarlatas que no estarán disponibles para jugar ante el Austin FC.

Antes de buscar el boleto a la semifinales de la Leagues Cup, Antonio Mohamed no dejó pasar la oportunidad de criticar lo apretado del calendario que le has ha pasado factura.

Lee también Toluca se enfrenta al Austin FC con la mente puesta en el título: "Nuestro compromiso es ganar la Leagues Cup"

"Las lesiones son situaciones del poco descanso que hemos tenido para la preparación de pretemporada, eso se ve reflejado porque tuvimos que hacer mucho hincapié en el descanso. Parece que el equipo que gana es el que menos descanso tiene y al que menos lugar le dan para que se prepare... me sigue pareciendo muy injusto todo esto", lamentó.

El Turco aclaró que su queja la lanza mientras su equipo no atraviesa por un mal momento.

[Publicidad]

"Desde que ganamos el bicampeonato, lo vengo diciendo... somos el equipo que menos preparación tuvo y el que más partidos jugó, entonces en algún momento íbamos a tener esta seguidilla de lesiones. Esto se ve reflejado a la hora de la competencia y yo lo digo después de haber ganado en la fecha cinco, donde estamos segundos general, y estamos en cuartos de final de Leagues Cup", aseveró.

A pesar de que cuenta con muchos lesionados, el entrenador argentino no rehuyó a su compromiso de que el Toluca siga buscando conquistar la mayor cantidad de títulos de su mano.

"Es parte de lo que toca, así es esto y no hay ningún problema. Vamos a jugar con el plantel que tenemos y vamos a tratar seguir avanzando en todos los torneos que juguemos. Somos pocos, pero los que estamos vamos a dar pelea en todos los frentes, sin ningún tipo de problema ni excusa", senteció el Turco Mohamed.

[Publicidad]

Lee también Erik Lira se olvida de Pumas y asegura que fue "Re-Hecho en La Noria"