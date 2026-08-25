La Secretaría de Marina (Semar) informó que en el marco de la “Operación Sable”, los navales efectuaron la detención de ocho presuntos infractores de la ley, cuatro mujeres y cuatro hombres, de ellos un menor.

También incautaron armas, munición y equipo táctico en Mazatlán, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron durante un patrullaje del personal naval en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el poblado de La Tuna, municipio de Badiraguato, donde observaron a un hombre con vestimenta tipo camuflaje portando un arma larga y fue capturado.

Lee también Aseguran 2 mdp en efectivo, armas de fuego y droga en Durango; no hay detenidos

Marina realiza la detención de ocho presuntos infractores de la ley (25/08/2026). Foto: Semar

En un comunicado la dependencia señaló que resultado de la acción conjunta, se realizó la detención de los otros sujetos.

Los uniformados incautaron 11 armas largas, 22 cargadores, 512 cartuchos y equipo táctico.

[Publicidad]

Durante la intervención, les fueron leídos sus derechos en apego a la ley y posteriormente junto con lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc