América afronta este miércoles una nueva prueba en la Leagues Cup 2026 cuando se enfrente al Columbus Crew en los cuartos de final del torneo. El conjunto azulcrema llega respaldado por su gran momento futbolístico, el liderato que presume en la Liga MX y el apoyo de su afición, que promete hacerse sentir en las tribunas del Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Sin embargo, para Guillermo Almada, ninguno de esos factores garantiza ventaja alguna antes del silbatazo inicial. El estratega uruguayo dejó claro que las etiquetas y los pronósticos quedan de lado cuando rueda el balón, especialmente ante un rival que se ha consolidado como uno de los equipos más competitivos de la MLS y la Concacaf en los últimos años.

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Previo al compromiso, Almada reconoció la calidad del Columbus Crew y destacó que enfrentará a un adversario que merece todo su respeto. Por ello, aseguró que el supuesto favoritismo del América no tiene valor si no es respaldado con una actuación convincente sobre el terreno de juego.

"Tenemos que demostrarlo en la cancha y no antes. Ellos son un rival de mucho cuidado; vamos a intentar jugar mejor que ellos. El hecho de estar en una serie de eliminación directa lo hace diferente. La clave es jugar mejor que el rival e imponer nuestro sello", mencionó.

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Almada, quien también habló sobre la logística de viajes que realizó el equipo para llegar con mayor tiempo de preparación a la sede del encuentro, aseguró que buscará dar continuidad al trabajo que ha venido desarrollando el plantel. El estratega uruguayo destacó la importancia de cuidar cada detalle en este tipo de compromisos.

"Estamos analizando darle continuidad al equipo. Haremos algunos cambios, pero la esencia será la misma. Vamos a poner mayor atención en los detalles. Estamos con mucha confianza, pero la idea es evitar sobresaltos", finalizó.

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